Palandöken'de kayak keyfi - Son Dakika

Palandöken'de kayak keyfi

20.03.2021 11:31
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Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı.

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı.

Sabahın erken saatlerinde kayak takımlarını alan kayak severler oteller bölgesine geçerek burada kayak yapmanın tadını çıkarıyorlar.

Palandöken Kayak Merkezinde yer alan Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akçay, Mart ayının ortalarında Palandöken'de kayak coşkusunun devam ettiğini belirterek, "Mart ayının ortalarına gelmiş bulunuyoruz. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde kayak sezonu yoğun şekilde devam ediyor. Otellerdeki müşterilerin doluluk oranı memnun edici seviyede, pistlerimizde yaklaşık olarak 1 metreyi bulan kar kalınlığı var. Yerli misafirlerimizi gönüllerince kayak kapmaya devam ediyorlar" dedi.

Nisan ayının ilk haftasına kadar Palandöken kayak merkezinde kayak sezonunun devam edeceğini dile getiren Akçay, "Meteorolojinin açıklamalarına göre önümüzdeki hafta da kar yağması bekleniyor. Oteller bölgesinde gelen müşteriler sosyal mesafe uyuyor, bizlerde gerekli önlemlerimizi zaten alıyoruz. Kazasız belasız sezonu bu günlere getirebildik. Temizlik, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermiyoruz. Erzurum'a hava yoluyla gelmek isteyen kişiler CAT-3 A sistemi ile gözetleniyor. Erzurum'a gelmek isteyenler için rötar söz konusu değil. Erzurum'a ve oteller bölgesine gelen müşterilerimiz de bundan son derece memnun" ifadelerini kullandı.

Etkili olan rüzgara rağmen düşe kalka kayak keyfi yaşayan kayak severler, Palandöken'in kar kalitesiyle muhteşem bir kayak merkezi olduğunu belirtiyorlar. - ERZURUM

Palandöken'de kayak keyfi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Palandöken'de kayak keyfi - Son Dakika


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