Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı - Son Dakika

Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı

15.03.2021 09:23

TÜRKİYE'nin kar bakımından en iyi durumdaki illeri arasında bulunan Erzurum Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzatıldı.

TÜRKİYE'nin kar bakımından en iyi durumdaki illeri arasında bulunan Erzurum Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzatıldı. Mart ayında bile lapa lapa yağan karla Palandöken'de kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğunu söyleyen Otel Genel Müdürü Nuh Seçer, "Palandöken'de nisan ayının sonuna kadar kayak yapılabilecek" dedi.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin dört bir tarafına, milyon dolarlık yatırımlarla hizmete açtıkları otellerinde kayak severlere aralık ayından mayıs ayının son gününü kadar 'kar garantisi' verebilmek için binlerce metreküplük suni bir göl oluşturuldu. Gölden çekilen su, kar makineleri tarafından suni kara dönüştürüp tüm piste yağdırılıyor. Suni kar tepecikleri, geceleri kar düzeltme makineleriyle düzeltilip sabah kayak severlere hazır hale getiriliyor. Gerçekleştirdikleri yatırımlar sayesinde kar yağsın ya da yağmasın Türkiye'de ilk kayağın Palandöken'de yapıldığını vurgulayan Otel Müdürü Nuh Seçer, kayak severlere saat 08.00'den 20.00'ye kadar 12 saat boyunca kayak yapma imkanı sunduklarını belirtti.

'NİSANDA DA PALANDÖKEN'DE KAYAK DEVAM EDECEK'Palandöken'de tamamı suni karla kayılabilir hale getirilen pistlere mart ayına girilmesine rağmen hala lapa lapa karın yağması ile sezonu mayıs ayının sonuna kadar uzattıklarını söyleyen Seçer şöyle konuştu: "Palandöken'de kar sezonu aralık ayı itibari ile başlar. Palandöken, özellikle son 6 yıldır Türkiye'de ilk kar sezonunu açan dağ. 1 Aralık itibariyle başlar ve 31 Mart'a kadar kar problem olmadan kayak sezonu devam eder. Yaklaşık 120 gün kayılabilir günümüz var. Bu sene özellikle son 10 günde yağan kar nedeniyle kar kalınlığı pistlerde bir buçuk metreyi aştı. Zaten biz kasım, aralık ayları itibariyle suni karlama çalışmalarını başlatmıştık. Gözüken şu ki taleplerde bu doğrultuda nisan ayının sonuna kadar Palandöken'de kayak devam edecek. Palandöken'de kayılabilir gün sayısını 120 günden 150 güne çıkardık. Zaten bu seneki misafir portföyümüzde günü birlik misafir yok denilecek kadar az, özellikle perşembe - pazar misafirler Palandöken'i tercih ediyor. Ama nisan ayı içinde de cuma - pazar satışlarımız başladı. 4 gün kal, 3 gün öde, bu tarz bir satışımız var. Palandöken'in diğer kayak merkezlerine göre en artı yanı, havaalanıyla kayak merkezi yaklaşık 15 dakika mesafede. Uçaktan iniyorsunuz, 15 dakika sonra pistlere çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Eğer 3 gün 4 gün konaklıyorsanız yorulduğunuz zaman 2.5 kilometre sonra şehre ulaşıyorsunuz. Erzurum virüs haritasında sarı renkli bölgeler arasında yer aldığı için, bütün restoranlar saat yediye kadar açık. Cağ kebabı, kadayıf dolması yiyebilir, tarihi eserlerin hepsini gezip ziyaret edebiliyorsunuz. Misafirlerimiz buraya gelirken bunları tabii ki ön planda tutuyor. Bu sene kayak okulları Palandöken'de çok fazla, şu an bu kayak okulları bizimle nisan ayının kaçına kadar kayabiliriz? diye görüşmeler yapıyorlar. Biz de 4 gece kal 3 gece öde kampanyaları başlatarak onlara kolaylıklar sağlıyoruz. Gözüken şu ki nisan ayında da Palandöken'de kayak devam edecek."'HARİKA BİR İMKAN VE AVANTAJ 'İstanbul'dan geldiklerini söyleyen Sülbiye Gölcük, "Batı baharı yaşarken Palandöken'e lapa lapa kar yağıyor. Tatilimiz keyifli olacak gibi görünüyor. Palandöken'de sezonunun nisan ayının sonuna kadar uzatılması tabi ki muhteşem bir şey, kış sporlarıyla uğraşanlar için de harika bir imkan ve avantaj. Madem sezon uzatılmış, biz de kayak yapmayı güzelce öğrenmek için nisana kadar buradayız" diye konuştu.'HEM OTELDEN HEM KAYAK MERKEZİNDEN MEMNUNUZ'

Her yıl olduğu gibi bu yılda kayak için Londra'da Palandöken'e geldiklerini belirten Şükrü Tarhan, "Yılın 6 ayı Türkiye'de 6 ayını ile Londra'da geçiriyoruz. Yılbaşından beri her hafta sonu buraya geliyoruz. Kayak sezonunun nisan ayına kadar uzatılması da bizi ayrıca sevindirdi. Bizim için çok daha iyi oldu. Hem konakladığımız otelden hem de kayak merkezindeki imkanlardan çok memnunuz. Özellikle son bir haftadır muazzam oldu burası. Palandöken Kayak Merkezi tek kelimeyle harika bir yer" dedi.


Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı
Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı

Erzurum, Türkiye, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'de kayak sezonu 120 günden 150 güne uzadı - Son Dakika


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