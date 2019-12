Palandöken'de kayak sezonu açıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen görkemli törenle sezon açılışı yapıldı.



TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, seçkin davetliler ve protokol üyelerinin katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kayak sezonu açılışında yaptığı konuşmada, "Palandöken kayak merkezimiz, Erzurum'un sahip olduğu en özel ve en kıymetli gelişim potansiyellerinden birini teşkil ediyor" dedi. "Bilindiği üzere biz görevi devraldığımızda Palandöken'de bugün gördüğünüz bu sosyal tesisler ve yatırımlar yoktu" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayak merkezimizin idaresinin bize geçmesiyle birlikte Palandöken'de de süratli bir şekilde değişim ve dönüşüm başladı. Şehir halkıyla bütünleşmeyi bir türlü sağlayamamış olan Palandöken'de, bugün hamdolsun halkımızın ve kayak severlerin istifadesine sunduğumuz onlarca tesisimiz var. İnsanların araçlarını bırakabilecekleri bir yer dahi bulamadıkları kayak merkezimizde yüzlerce araçlık otoparklar, kafeler, restoranlar, eğlence, dinlence ve konaklama merkezlerimiz var artık. Yüksek irtifa kamp merkezlerimiz, adrenalin ve doğa sporları için tasarladığımız özel alanlarımız, yürüyüş yollarımız ve daha birçok alanda yaptığımız çalışmalarla Palandöken, turizmin gözbebeği ve Erzurum'un yüz akı haline gelmiştir. Kaldı ki, Palandökenin dışında bizim her ilçemiz ayrı bir turizm potansiyeli barındırmakla birlikte, tarih ve inanç turizminde de Erzurum yine kendine has özellikler taşımaktadır. İşte biz turizmi çok yönlü olarak değerlendirmeyi planlıyor, Erzurum'da turizmi yılın dört mevsimine yaymayı hedefliyoruz. Kaldı ki bunu büyük ölçüde de başardık; Palandöken'de artık ilkbahar ve yaz aylarında bile canlılık eksik olmamaya başladı. Önceleri kış gelinceye kadar neredeyse yaprağın bile kıpırdamadığı otellerimizde, bugün artık yaz mevsiminde dahi doluluk oranları dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Tabi turizm yatırımlarımız devam edecek; kış turizmi başta olmak üzere, kültür, tarih, termal, inanç, kongre, fuar, sağlık, yayla ve doğa sporları gibi turizmin bütün çeşitleriyle Erzurum'u dünya vitrinine taşıyacağız." Başkan Sekmen, Palandöken ile ilgili yapılacak olan projelere de vurgu yaparak, "İnşallah hayata geçireceğimiz dev projemizle Palandöken'i Konaklı'ya, Konaklı'yı da Erzurum'a bağlayacağız" diye konuştu.



"PALANDÖKEN BİR DÜNYA MARKASIDIR"



"PALANDÖKEN BİR DÜNYA MARKASIDIR"

Erzurum Valisi Okay Memiş de, "En az yedi tane yeni pist oluşturduk. Ejder 3200 Pisti'nin telesiyej tesisatını tamamladık. Artık dünyanın en önemli en değerli ve en profesyonel pistlerinden birisi olan ejder 3200 Pisti'ni de tamamlayıp kayak severlerin hizmetine açtık" şeklinde konuştu. Palandöken'de yeni yapılan pistlerle birlikte yaklaşık 100 KM'lik pist uzunluğuna ulaştıklarına dikkat çeken Vali Memiş, şöyle devam etti: "Kar kalitesi ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı kayak merkezlerinden birisidir Palandöken. Havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak yapabileceğiniz başka bir merkez yok. Bu benim değil, dünyadaki kayak otoriterlerinin söylediği bir söz. Yeni otellerimiz, yeni pistlerimizle ve bunların yanında Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekiplerimizle sezona hazırız. Bütün kayak severleri ve kayakla ilgilenen herkesi Erzurum'a davet ediyorum. Valiliğimiz, Büyükşehir belediyemiz ve tüm ekiplerimizle çok iyi bir sezon yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz." Konuşmaların ardından kayakçıların yaptığı meşaleli gösteri ve animasyonlar dikkat çekti. Grup İmera konseriyle keyifli dakikalar yaşayan vatandaşlar hem eğlendi hem de kayak yaptı. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sezon açılışı kapsamında üç gün boyunca konser ve diğer aktiviteler düzenlenecek.