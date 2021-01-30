Palandöken'de kayak ve kızak keyfi - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezi'inde hafta sonunda renkli görüntülere sahne oluyor. Kayak ve kızak keyfi yapan tatilciler karın keyfini doyasıya yaşadılar.

Yarı yıl tatili ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dünyanın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken'de kayak ve kızak kayarak gönüllerince eğlenen tatilciler burada olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getiriyorlar.

Bu arada merkezde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kayakçıların güvenliği için her türlü tedbiri alıyor. Pandemi kurallarını uygulayan JAK ekipler pistte düşerek hafif şekilde sakatlanan bayan kayakçıyı motorla aşağıya indirerek sağlık merkezine götürdü.

-İHA-