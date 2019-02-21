Palandöken'de Koç Spor Fest Kış Oyunları
1 saat önce
ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Koç Spor Fest Kış Oyunları, renkli görüntülere ve oldukça çekişmeli geçen yarışlara sahne oldu.
ERZURUM'da Palandöken Kayak Merkezi
'nde düzenlenen Koç Spor Fest Kış Oyunları, renkli görüntülere ve oldukça çekişmeli geçen yarışlara sahne oldu. Koç Holding
'in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest'in 14'üncüsü, kış oyunları ile bu sabah Erzurum
Palandöken'de başladı. Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu resmi sponsoru Koç Holding'in bünyesindeki şirketlerin katılımıyla düzenlenen festival kapsamında, Polat ve Sway pistlerinde snowboard büyük slalom, kayak büyük slalom, snowboard slalom ve kayak slalom branşlarında yarışmalar düzenlendi. 3 bin 176 rakımlı Palandöken Dağ'nın 2 bin 600 rakımındaki pistlerde kıyasıya mücadele eden üniversite öğrencileri, güneşli havada parkuru tamamladı. Gençler, yarışlardan büyük keyfi aldıklarını söyledi.
Yarışlara 45 üniversiteden 600'e yakın sporcu katılıyor. Snowboard ve kayak paralel slalom olmak üzere 2 gece yarışının da gerçekleştirileceği kış oyunları 24 Şubat'ta sona erecek.
Festival heyecanı 18-19 Nisan tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
'nden başlayacak Koç Spor Fest Üniversite Bahar Oyunları ile devam edecek. - Erzurum
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:47 Kaynak: DHA
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