Palandöken'de kornişli tatil - Son Dakika
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Palandöken'de kornişli tatil

6 saat önce

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'e yürüyerek çıkan dar gelirli ailelerin çocukları, korniş ya da PVC'lerle kayak yapmaya çalışıyor.

Palandöken'de kornişli tatil, System.String[]

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken'e yürüyerek çıkan dar gelirli ailelerin çocukları, korniş ya da PVC'lerle kayak yapmaya çalışıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Erzurum'da kayak malzemelerini alma imkanı olmayan çocuklar, çöplükte buldukları perde asmaya yarayan korniş ya da PVC'leri kullanıyor. Merkez Palandöken ilçesinin Küme Evler Semti'nde oturan bir grup çocuk, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC'lerle kayağın keyfini çıkarıyor. Mustafa Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yusuf Taş, kayak takımları olmadığı için kornişle kaydıklarını söyledi. Kendisi gibi ağabeyisi Halil İbrahim Taş ve arkadaşlarının ailesinin de kayak takımı alacak maddi gücünün olmaması nedeniyle çöpte buldukları plastik korniş ve PVC'lerle kayabildiklerini dile getiren Taş, şöyle dedi:

"Kayak takımımız olmasını çok isterdik. Yaşadığımız mahalleden görülen Palandöken'de kayaklarla kaymak benim ve arkadaşlarımın en büyük hayali. Ben ve arkadaşlarım çöpten bulduğumuz kornişle ya da PVC'leri ayağımızın altına koyup mahallede kayıyoruz. Tatilde kar fazla olmadığı için arkadaşlarla birlikte hafta yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Palandöken'e yürüyerek kayıyoruz. Kayak pistinde akranlarımızı güzel kıyafetleri ve kayak takımları ile görünce kıskanıyoruz. Ama bizim de kornişlerimiz var. Elbet bir gün bizde kayak takımı ile kayma fırsatı buluruz."

Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında Palandöken pistlerinde güle oynaya kornişlerle kayan çocuklar, en büyük hayallerinin bir gün burada kayak takımları ile kaymak olduğunu söyledi.


Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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