Palandöken'de maske, mesafe ve temizlik denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, Palandöken'de temizlik, maske ve fiziki mesafe denetimi yapıldı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İlçe Kaymakamı Önder Coşğun ve İlçe Sağlık Müdürü Abdullah Baysal'ın katıldığı denetimde, ilçe esnafının ve sakinlerinin kurallara uyduğu gözlemlendi.

Sunar: "Mücadelemizi hassasiyetle sürdürüyoruz"

Palandöken Belediyesi olarak Covid-19'la mücadelede özel bir yaklaşım içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Sunar, yürüttükleri çalışmalara değinerek, ilçe sakinlerinden maske, mesafe ve temizlik noktasında gösterdikleri hassasiyeti sürdürmelerini istedi. Başkan Sunar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen Covid-19'la mücadelede Palandöken Belediyesi olarak özel bir yaklaşım içerisindeyiz. Tüm imkanlarımızla ilçe sakinlerimizin yanındayız. Sizlerden de istirhamımız kurallara harfiyen uymanızı sürdürmenizdir. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazımız. Bu tarihi mücadele nihai hedefe ulaşana kadar asla rehavete kapılmıyoruz. Mücadelemizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. Kendimiz, ailemiz, çevremiz, ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için gösterdiğimiz titizliği, kaydettiğimiz dikkati sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM