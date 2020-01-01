Palandöken'de meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken'de meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Palandöken'de meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi

6 saat önce

Palandöken Kayak Merkezi Meşaleli gece kayağı gösterisinden görüntüler Yeni yıla havai fişek gösterisiyle girilmesi ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi.

Palandöken Kayak Merkezi

Meşaleli gece kayağı gösterisinden görüntüler

Yeni yıla havai fişek gösterisiyle girilmesi ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi.

Palandöken'de meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi

Kayak Merkezi, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:35 Kaynak: AA
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