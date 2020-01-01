Palandöken'de meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi - Son Dakika

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Palandöken'de meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi
6 saat önce
Palandöken Kayak Merkezi Meşaleli gece kayağı gösterisinden görüntüler Yeni yıla havai fişek gösterisiyle girilmesi ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:35 Kaynak: AA
Palandöken Kayak Merkezi
Meşaleli gece kayağı gösterisinden görüntüler
Yeni yıla havai fişek gösterisiyle girilmesi ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezinde yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı gösterisi düzenlendi.
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