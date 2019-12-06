Son Dakika Haberleri: Palandöken'de meşaleli sezon açılışı
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Palandöken'de meşaleli sezon açılışı

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kış sezonu açılışı, meşaleler ve havai fişekler eşliğinde yapıldı.

Palandöken'de meşaleli sezon açılışı, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kış sezonu açılışı, meşaleler ve havai fişekler eşliğinde yapıldı.


Türkiye'nin bin 890 rakımdaki en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum'da kayak sezonu açıldı. Kentteki bir otel tarafından düzenlenen açılış organizasyonunda havai fişekler eşliğinde meşaleli kayak gösterisi yapıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına aldırış etmeyen davetliler, sporcuların pistten inerek gerçekleştirdiği gösteriyi beğeniyle izledi. Yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda davetli, alkışlarla gösteri yapan sporcuları destekledi.


Törene Erzurum'un yöresel kıyafetlerinden olan Ehramla katılan Mürivet Gündüz ise torunlarıyla sezonun açılışını doyasıya kutladı.


Açılışa Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılırken törenin sunuculuğunu ünlü fenomen Bilal Tavlak yaptı. Gösterinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'un kış sezonuna hazır olduğunu ifade ederek, "Bugün itibariyle Türkiye'de kış turizminin merkezi olan Palandöken'den sezonu açıyoruz. Burada ki otellerimiz ile Erzurum halkıyla 81 ili 81 milyon kişiyi Erzurum'a davet ediyoruz. Erzurum yaklaşık 1 milyon vatandaşıyla bütün misafirleri burada karşılamaya hazırdır. Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin ve kurumlarımız imkanları misafirlerimiz için kış turizminin en önemli yerlerinden birisi olan Palandöken için seferber edilmiştir. Bugün itibari ile başlıyoruz Erzurum ve Türkiye için hayırlı bir sezon olması temennisinde bulunuyorum" dedi.


Açılış töreninin ardından İMERA grubu mini bir konser verdi. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:46 Kaynak: İHA
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