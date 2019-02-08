Son Dakika Haberleri: Palandöken'de Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

Palandöken'de Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

1 saat önce

AVRUPA'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Tesisleri'nde tatilin keyfini çıkaran turistlerin güvenliğini sağlayan JAK timleri gerçekleştirdikleri tatbikat ile film sahnelerini aratmadı.

Palandöken'de Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı, System.String[]
AVRUPA'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Tesisleri'nde tatilin keyfini çıkaran turistlerin güvenliğini sağlayan JAK timleri gerçekleştirdikleri tatbikat ile film sahnelerini aratmadı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma (JÖAK) ve Palandöken Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri toplam 45 kilometre pist uzunluğuna sahip Palandöken'de, kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat için tam donanımlı 7 kişilik tim, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakamındaki karakolda konuşlandırıldı. Tim, ilk olarak güney pistindeki telesiyejde mahsur kalan kayakçının imdadına yetişti. 3 kar motosikleti ile yola çıkan tim, 11 kilometre uzaklıktaki kayakçının yanına 3 dakikada ulaştı.

Dağcılık eğitimi de alan tim, halatların kullanıldığı 2 dakikalık bir kurtarma operasyonuyla telesiyejde mahsur kalan kayakçıyı kurtardı.

Tim, tatbikatın ikinci bölümünde ise arazide kaybolan bir vatandaşı arama kurtarma köpeği 'Gurbet' sayesinde kısa sürede buldu. Son olarak kayak yaparken yaralanan 1 kayakçıyı da sedye ile zirveden indiren tim, yaralıyı hazır tutulan jetskiler ile ambulansa ulaştırdı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde adeta kuş uçurtmayan timde görev alan personel, iyi derecede yabancı dil biliyor. Her biri usta bir kayakçı ve dağcı olan jandarma personeli, Palandöken Dağı'nı kayakları ve kar motosikletleriyle denetim altında tutuyor. Tim, dağda kayak yaparken kaza geçirenleri ve sakatlanan sporcuları anında müdahale ile 24 saat hazır bekleyen Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulansa yetiştiriyor. Tim, bugüne kadar yaralanan veya mahsur kalan 535 kişiye müdahale etti. Timler, Palandöken'in her yerine en fazla 10 dakikada ulaşabiliyor.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:40 Kaynak: DHA

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