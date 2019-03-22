Palandöken'de Nevruz Bereketi

İRANLI turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerdeki doluluk oranı yüzde 75'lere ulaştı.

İRANLI turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerdeki doluluk oranı yüzde 75'lere ulaştı. Kayak merkezindeki oteller de nevruz turizmi nedeniyle İranlı turistler için özel eğlence programları ve etkinlikler hazırladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan İranlı turistler, gündüz kayak yapıp, geceleri de discoda eğlenerek, bayramın keyfini çıkarıyor.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da Nevruz Bayramı tatili nedeniyle Palandöken'e gelen İranlı gençler, gönüllerince eğleniyor. Türkiye'ye karayolu ile otobüs veya özel otomobilleri ile gelen İranlı turistler, Palandöken'deki Dedeman, Sway, Polat ve Palan otelleri doldurdu. Kar kalındığını 80 santimi bulduğu Palandöken'de baharın gelişini kutlayan İranlı gençler, gündüz kayak ve snowboard yapıyor. Bazıları gece kayağı olanağından yararlanırken, bazıları da otellerin diskolarında sabahın ilk ışıklarına kadar eğleniyor.



Türkiye'nin yaz ve kış turizm cenneti olduğunu belirten İranlı tur rehberi Mesut Mahmutpur, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. Çok güzel kar var. 21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize yakın olan Erzurum'u tercih etmemizin en büyük nedeni burada kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Örfümüz, adetlerimiz bir olduğu için yabancılık çekmiyoruz. Muhteşem bir tatil yaşıyoruz" diye konuştu.



2011 Universiad Kış Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) ve birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Palandöken'in büyük tanıtım yaptığını ifade eden Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Otelimizde 100'e yakın İranlı misafirimiz var. Ama otele girişleri devam ediyor. İranlılar Nevruz tatillerini Erzurum'da geçiriyor. Yaklaşık 80 santim karın bulunduğu pistler muhteşem. Hedefimiz Nisan'ın 15'ine kadar Palandöken'de kayak sezonunu sürdürmek" dedi.



- Erzurum

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