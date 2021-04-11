NİSAN'DA KAYAK KEYFİ - Son Dakika

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde ilbahar gelmesine rağmen kayak keyfi devam ediyor. Cuma günü saaat 21.00'da başlayan 56 saatlik sokağa çıkama kısıtlamasında Palandöken'e giden kayakseverler gün boyu kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in pistlerinde 1.5 metreyi bulan kar nedeniyle Nisan'ın ortalarına gelinmesine rağmen kayak sezonu devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelerek kayak yapan yerli ve yabancı turistler, yazın da kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Otelde konaklayan ya da sporcuların doldorduğu pistler kısıtlamada rengarenk görüntülere sahne oldu. Yaşlısıyla, genciyle pistleri dolduran kayakseverlerden Dilşat Özak, "Kayak için ailece Tarbzon'dan geldik. Kısa bir kayak tatili yapmak istedik. Cok keyif alıyoruz. Her pist açık olmasada burası çok güzel. Ben kayakta çok acemiyim ama öğrenerek halletmeye çalışıyorum. bu mevsimde kayak yapmak çok keyfili oluyor" diye konuştu.

Palandöken'de kayak öğretmenliği yapan Yavuz Kıyıcı ise "Nisan'ın 15'ine kadar kayak sezonu devam edecek. Pistlerin onarımı için iki gün ara verildikten sonra tekrar açılacak ve mayıs ayında da kayak yapılabilecek. Yani Palandöken'de yazında kayak yapabileceğiz" dedi.