Palandöken'de okullar LGS sınavı için dezenfekte edildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi Palandöken ilçesinde bulunan okulların tamamı dezenfekte edildi.

Okulların bina giriş ve çıkışları, sınıf kapı kolları, masa ve sıralar ile okul koridorlarına belediye ekiplerince dezenfeksiyon işlemi uygulandı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Tedbirin devam ettiğini ifade eden Sunar, "Hijyenik ve güvenli bir ortamda sınava katılımlarını sağlamak maksadıyla dezenfekte ekiplerimiz, okullara yoğunlaştı ve ilçede bulunan okulların tamamını dezenfekte yaptı. Sınava girecek öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Emek vererek hazırlandıkları bu sınavı başarıyla geçeceklerine inanıyorum. Yolları bahtları açık olsun. Ayrıca Sınavda görev yapacak yönetici, öğretmen ve personele de kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.