Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi - Son Dakika

Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi

28.12.2020 12:40
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi, System.String[]

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler pandemi kurallarında kayağın keyfini çıkarıyor.

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler pandemi kurallarında kayağın keyfini çıkarıyor.

Türkiye'de kayak sezonunu aralığın ilk haftası açan Palandöken'e gelen kayakseverler, ışıklandırılmış pistler sayesinde gece gündüz demeden kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Uluslararası alanda önde gelen kayak merkezleri arasında sayılmaya başlayan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ni binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor.

Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor. Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sağlayan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3200 Ejder A.Ş., yaptırdıkları göletler sayesinde pistlere suni kar yağdırdı. Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna, 10 Aralık ile en erken Palandöken'de 'merhaba' denildi. Pandemi kuralları gereği otellerde havuz, sauna kapatılırken, restoran ve kafe bölümlerinde sandalye sayıları azaltıldı. Oteller yüzde 70 kapasitele ile çalışırken, kayak da mesafeli yapılıyor. Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'de Rus, Ukrayna ve yerli turistin bulunduğunu belirten Hotel Müdürü Nuh Seçer şunları söyledi: "Palandöken'de 10 Aralık günü sezonu açtık. Özellikle geçen haftadan itibaren doluluk oranı artmaya başladı. Pandemi sürecinde dağdaki bütün oteller sosyal mesafeyi baz alarak kapasitelerine göre doluluk oranlarını netleştirdi. Bizde otelimizde eski doluluk oranımıza göre yüzde 70 oranında misafir kabul edeceğiz. Kayak, odamızdan gelen misafir alanlarına kadar 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle dünyada alınan önlemlerle had safhada. Palandöken'deki tüm otellerde bu önlemleri uyguluyor. Palandöken'de şu an için Ukrayna, Rusya ve yerli turistler bulunmakta. İlerleyen dönemlerde Almanya ve İngiltere'den de misafirlerimiz gelecek. Bosna Hersek ile Türk Kayak Milli Takımları da çalışmalarını sürdürüyor."

Palandöken'e ailece İstanbul'dan geldiklerini söyleyen tatilcilerden Deniz Güvenörs ise "Tatilimiz çok güzel geçiyor. Çok memnunuz. Oteller güzel, tesisler harika. Pandemi şartlarına uygun temiz havada sporumuzu yapıyoruz. Her şey çok güzel" dedi.


Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi

Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi - Son Dakika


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