Palandöken'de kayak coşkusu...Pistler tatilcilere kaldı - Son Dakika

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Palandöken'de kayak coşkusu...Pistler tatilcilere kaldı

ERZURUM - Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tatilciler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı.

Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonunda kayak severler güneşli bir havada kayak ve kızak keyfi yaşadı. Pistlerde büyük bir yoğunluk yaşanırken bazı tatilciler kızak kayarak gönüllerince eğlendiler.

Yurt içi ve yurt dışından gelen kayak severler Palandöken Kayak Merkezi'nin müthiş olduğunu ve pistlerin heyecan verici olduğunu belirttiler.