Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı - Son Dakika

Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı

04.12.2020 17:03

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kayak tutkunları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi doyasıya kayak heyecanı yaşadı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kayak tutkunları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi doyasıya kayak heyecanı yaşadı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi kayak yaptı.

Pistlerde çocukları ve aileleri ile kayak yapan kayak tutkunları doyasıya eğlendi.

Palandöken'e gelen Sefa Karakaya, AA muhabirine, 6 yıldır kayak yaptığını söyledi.

Palandöken'in şehir merkezine çok yakın olduğu ifade eden Karakaya, "Burayı tercih etmemizin en büyük sebebi ulaşım çok kolay. Buranın ayrıca pisti ve kar kalitesi çok güzel. Aynı zamanda maske ve eldivenimiz var. Virüsün bulaşması açısından sıkıntı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Muhammet Serçeoğlu da Palandöken'deki pistlerin dünyadaki sayılı pistlerden olduğunu kaydetti.

Herkesi Erzurum'a kayak yapmaya davet eden Serçeoğlu, "Kayak yapmak çok zevkli, eğlenceli ve pandemi kurallarına da uygun spor." dedi.

Otellerin hizmet vermeye devam ettiği kentte, kayak yapmak isteyenler sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde Palandöken'de kayak yapabilecek.

Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı
Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı
Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı
Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı

Palandöken, Türkiye, Turizm, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Maradona hakkında korkunç iddia: Dövülüp merdivenden aşağı atıldı İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Vaka sayısının 1 haftada yüzde 100'e ulaştığı Antalya'da koronavirüs haritası tamamen kırmızıya döndü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok
Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz         
17:34
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı         
17:04
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir         
16:56
Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar         
16:25
Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor Son Dakika: Yerli otomobilin bataryasında da kullanılacak! Türkiye lityum üretimine 7 Aralık'ta başlıyor         
16:00
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü         
12:15
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu         
09:57
300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor         
09:53
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 17:39:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kayak heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei