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PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK - Son Dakika

PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK

05.02.2022 09:48

TÜRKİYE'nin sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinin son günlerinde pazartesi ders başı yapacak olan öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu.

TÜRKİYE'nin sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestir tatilinin son günlerinde pazartesi ders başı yapacak olan öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu.

Binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü. Öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde gece yarısına kadar kayak yapma imkanı buldu. Birçok etkinlikle misafirlerini cezbeden kayak merkezinde turizmciler, minik misafirlerine ve ailelerine eğlenceli tatil sundu.

Palandökendeki bir otelin genel müdürü olan Ali Güney, sömestir tatilinde otellerin tamamen dolduğunu belirterek, Misafirlerimiz inanılmaz mutlu oldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kayak keyfi ışıklandırılmış pistler sayesinde saat 20.00'a kadar devam etti. Tatil için buraya bir kere gelen artık başka bir yere gitmiyor. Palandöken, kayak sporunu yapanlar için bulunmaz bir nimet. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabiliyor. İsteyen bir Selçuklu şehri olduğu için tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç kümbetler ve tabyaları gezebilir diye konuştu.

Güzel bir tatil geçirdiğini söyleyen Zeynep İrem Barolay, Erzurum'da oturuyoruz. Babamın tavsiyesi üzerine kayak yapmayı öğrendim. Çok sevdim ve eğlendim. Pazartesi günü okular açılıyor. Şimdi derslerime başlayacağım diye konuştu.

İzmir'den ailesi ile Palandöken'e geldiğini belirten Arslan Mayda ise, Tatilimiz çok eğlenceli geçiyor. Son gününe kadar kayağın keyfini çıkarıp pazar günü döneceğiz. Palandöken'de kayak yapmayı çok özleyeceğim dedi.

PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK
PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK
PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK
PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK
PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK
PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK
PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK
PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK - Son Dakika


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SON DAKİKA: PALANDÖKEN'DE SÖMESTİR TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE YOĞUNLUK - Son Dakika
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