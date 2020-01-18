Palandöken'de sömestir yoğunluğu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken, sömestir tatilinde öğrencilerle doldu.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı dün sona erdi. Karne alarak 16 günlük tatile başlayan öğrenciler, Palandöken'e akın etti. Aileleriyle birlikte kayak merkezine gelen öğrencilerin bir bölümü kayak yaparken bir bölümü kızak kayarak tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Bazı öğrenciler ise başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli kurumların düzenlediği kurslarda kayak öğrenmeye çalıştı. Kayak antrenörleri nezaretinde ilk derse başlayan öğrenciler, heyecanlı olduklarını söyledi. Okulların tatile girmesiyle birlikte Adana'dan Erzurum'a geldiğini söyleyen Saim Uyduran (16), kayak yapmayı öğrenmek istediğini söyledi. Adana'nın çok sıcak olduğunu anlatan Uyduran, "Karı görmek için Erzurum'a geldim. Kış olmasına rağmen Adana çok sıcak, denize girebilirsiniz. Kızakla başlayıp daha sonra kayak yapmayı öğreneceğim" dedi.