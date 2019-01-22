Son Dakika Haberleri: Palandöken'de Sömestr Yoğunluğu

Palandöken'de Sömestr Yoğunluğu

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, sömestr tatili dolayısıyla vatandaşların akınına uğradı.

Palandöken'de Sömestr Yoğunluğu, System.String[]
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, sömestr tatili dolayısıyla vatandaşların akınına uğradı.

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının 94 santimetreye ulaştığı Palandöken, yarıyıl tatilini fırsat bilen çok sayıda kayak severe ev sahipliği yaptı.

Yerli ve yabancı turistler, aileleriyle kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Zaman zaman yaşanan kızak kazaları da objektiflere yansıdı.

Trabzon'dan Erzurum'a gelen bir grup öğrenci, Palandöken'in önemli kayak pistlerine sahip olduğunu söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:08 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Türkiye, Palandöken, Güncel
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