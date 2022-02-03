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Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı - Son Dakika

Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı

03.02.2022 22:09

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde turistleri taşıyan midibüs, kar ve buzlanma sebebiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 25 kişi tedavi için Erzurum'da hastanelere kaldırıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada, tatilcileri taşıyan Ebubekir Aras yönetimindeki 25 S 0447 plakalı midibüs, kent merkezine inerken kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yolun sağına devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Bölgede bulunan otel personelinin de desteğiyle yaralılar midibüsten çıkarıldı. İhbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere gönderildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağır yaralı bulunmadığı öğrenildi.

Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
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Kayak Merkezi, Midibüs, Erzurum, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı - Son Dakika
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