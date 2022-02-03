Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen kazada, tatilcileri taşıyan Ebubekir Aras yönetimindeki 25 S 0447 plakalı midibüs, kent merkezine inerken kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yolun sağına devrildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Bölgede bulunan otel personelinin de desteğiyle yaralılar midibüsten çıkarıldı. İhbar üzerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar ambulanslarla Erzurum'daki hastanelere gönderildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağır yaralı bulunmadığı öğrenildi.