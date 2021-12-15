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Palandöken'de turizm sezonu kayak ve dans gösterileri ile başladı - Son Dakika

Palandöken'de turizm sezonu kayak ve dans gösterileri ile başladı

15.12.2021 22:24

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu, resmi açılış programıyla başladı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu, resmi açılış programıyla başladı.

Uzun pistleri, kar kalitesi ve gece kayağı imkanıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'de, Büyükşehir Belediyesince sezon açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Önceki haftalarda yağan kara ilave olarak suni kar püskürtülen pistlerin tamamının hazır hale getirildiği merkezde, lazer gösterisinin yanı sıra sporcular, ledli kıyafetler ve ellerinde meşalelerle kayak gösterisi yaptı. Sporcular, gösterinin ardından yanıcı maddeyle hazırlanan "Ejder 3200" ve "Palandöken" yazılarını yakarak 2021-2022 kayak sezonunu resmen açtı.

Mustafa Ceceli sahne aldı

Sanatçı Mustafa Ceceli'nin de sahne aldığı açılışta, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da gösteri yaptı.

Vali Okay Memiş, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 10 gündür kayak yapıldığını, bugün ise resmi kayak sezonunu açtıklarını söyledi.

Palandöken'de her yıl aralık ayında sezonun başladığını anımsatan Memiş, "Biz her yıl suni karlama ile kayak sezonunu 1 Aralık itibarıyla başlatıyoruz. 2 yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz ancak bu sene aşıların da yardımıyla çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Memiş, Palandöken'in kayak için güvenli bir merkez olduğunu belirterek, havalimanına 10 dakikalık mesafedeki merkezin bu özelliğiyle dünyada tek olduğunu dile getirdi.

"Kayakseverler için hazırız"

Pistlerde toplam 90 kilometre uzunluğa ulaştıklarını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Yeni 5 yıldızlı 3 tane daha otel bu sezon devreye girdi. İnşallah yatak kapasitesinin artmasıyla turizmde çok daha fazla canlılık olacak. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve jandarma ekiplerimiz her şeyi ile kış turizminden faydalanacak. İnsanlarımız için kayakseverler için hazırız. Pistlerimizin güvenliği her açıdan sağlanmış durumda. Bütün dünyayı Palandöken'e davet ediyorum. En az 4 ay sezonumuz devam ediyor."

Memiş, yeni sezondaki turist hedeflerine ulaşacaklarını anlatarak, "Bu sene de en az 1 milyon turist hedefimiz var. İki yıldır pandemiye rağmen ziyaretçi sayısında 1 milyonun üzerine çıktık ve bu sene de tesislerin kullanımı itibarıyla 1 milyondan fazla turist hedefimizin üzerine çıkacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Palandöken'in kayak imkanlarıyla dünyadaki sayılı merkezler arasında yer aldığını anlatarak, sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Bülent Çakmak, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Palandöken'de turizm sezonu kayak ve dans gösterileri ile başladı
Palandöken'de turizm sezonu kayak ve dans gösterileri ile başladı
Palandöken'de turizm sezonu kayak ve dans gösterileri ile başladı
Palandöken'de turizm sezonu kayak ve dans gösterileri ile başladı
Palandöken'de turizm sezonu kayak ve dans gösterileri ile başladı

Kayak Merkezi, Erzurum, Turizm, Dans, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palandöken'de turizm sezonu kayak ve dans gösterileri ile başladı - Son Dakika


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