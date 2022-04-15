Palandöken'de turizmcilerin yüzü gülüyor - Son Dakika

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Palandöken'deki turizmciler, aralıkta başlayan ve nisan ayında da devam eden kayak sezonunu karlı geçirdi.

Palandöken Kayak Merkezi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, belediyenin iştirak şirketlerinden Ejder Kayak Merkezleri AŞ'nin yatırımları, yenilenmiş pistleri ve lüks tesisleriyle turistleri aralık ayında ağırlamaya başladı.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ile misafirlerine macera ve heyecan dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'e bu sezon Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan ile Avrupa ülkelerinden turist geldi.

Çoğu Palandöken'de bulunan 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalov evlerde ağırlanan turistler, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kesintisiz kayak yapma fırsatı buldu.

Kayak sezonunu 15 Aralık'ta resmen başlatarak Türkiye'de kapılarını kayakseverlere ilk açan kayak merkezi olma özelliği taşıyan Palandöken'deki liftlerden bu sezon 1 milyon 823 bin 258 geçiş yapıldı.

Ortalama yüzde 85 doluluk oranı

Kayak sezonunun nisan ayının ortalarında da halen devam ettiği merkezde hizmet veren turizmciler, kış dönemini ortalama yüzde 85 dolulukla geçirmenin sevincini yaşıyor.

Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, geçen yıl aralık ayının ilk haftasında başlayan sezonun artık sonlarına gelindiğini söyledi.

Sezondaki doluluk oranlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Akça, "Palandöken'de bu yıl iyi dolulukları yakaladık. Genel olarak sezon doluluğumuz yüzde 85'lerdeydi. Hafta sonlarını yüzde 100 dolulukla geçirdik. Hafta içi biraz düştü ama sömestir ve yılbaşıyla beraber fazlasıyla dolulukları sağladık." diye konuştu.

Akça, kentteki otellerin de kış sezonunda fazlasıyla dolduğunu belirterek, uzun ve doğal pistlerin Palandöken'i cazip hale getirdiğini dile getirdi.

"Pistlerde halen 1 metre kadar kar var"

Hafta sonları tamamen yerli turistlerle doluluk yakaladıklarını anlatan Akça, şöyle konuştu:

"Bu yıl özellikle Avrupa'daki gurbetçi ve yerli misafirlerimiz Palandökeni daha fazla kullandılar. Avrupa'dan yabancı misafirimiz geldi ama çok değildi. Martın sonunda da nevruzdan dolayı İran ve Azerbaycan'dan misafirlerimiz geldi. Genel olarak Palandökendeki işletmeciler bu yıldan memnun. Suni karlamayla beraber sürekli takviye yapıyoruz. Şu anda kayak yapılsa hala yapılır. Pistlerde halen yaklaşık 1 metre kadar kar var ama insanlar yaz moduna girdiler."

Kayak merkezindeki başka bir otelin genel müdürü Ali Güney de Palandöken'in yıldızının her geçen yıl daha çok parladığını aktardı.

Türkiye'nin en uzun kayak pistinin ve kristal kar kalitesinin Palandöken'de bulunduğunu anlatan Güney, "Palandöken'e 26 Aralık itibarıyla Ukrayna'dan charter seferlerimiz başladı ve 9 Ocak'ta bitti. 20 Ocak itibarıyla tekrardan iç pazar hareketlendi ve bugüne kadar devam ediyor. Kar yağdı ve yine devam ediyoruz. Genel olarak baktığımızda Palandöken'deki doluluk yüzde 85 civarındaydı. Başarılı bir sezon atlattık. Önümüzdeki yıl da inşallah misafir portföyümüzü daha da artıracağız." ifadelerini kullandı.