Palandöken'de Yarıyıl Tatilinde 130 Öğrenci Kayak Öğrendi

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de yarı yıl tatilinde kayak yapmayı öğrenen 130 öğrenciye madalya ve sertifika verildi.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de yarı yıl tatilinde kayak yapmayı öğrenen 130 öğrenciye madalya ve sertifika verildi.



Palandöken Kayak Merkezi'nde yarı yıl tatilinde 130 öğrenciye Erzurum Kayak Kulübü tarafından kayak eğitimi verildi.



Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere madalya ve sertifikalarını kulüpte düzenlenen törenle Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Erzurum Valisi Okay Memiş verdi.



Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Palandöken kayak merkezinin altyapısının daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Buradaki hocalarımız ve spor kulübümüz hizmet etme anlayışıyla çalışıyor. Hepsine başarılar diliyorum, Allah'a emanet ediyorum." dedi.



Memiş ise il olarak kendilerine 1 milyon turist hedefi koyduklarını anlatarak, "Kış turizmi açısından Palandöken'i Türkiye'de bir numara yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.



Eğitime 8 ilden katılan öğrencilere 7 ayrı grup halinde 14 antrenör tarafından kayak eğitimi verildiği belirtildi.

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