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Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Palandöken'e akın etti - Son Dakika

Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Palandöken'e akın etti

30.01.2022 14:12

Türkiye'nin ve dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl ve hafta sonu tatili dolayısıyla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl ve hafta sonu tatili dolayısıyla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kent merkezine 4, havalimanına 20 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmasının yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezini tercih edenler, beş yıldızlı oteller ile uluslararası standartlarda uzun pistlerde kristal karın keyfini yaşıyor.

Kar kalınlığının 147 santimetre ölçüldüğüPalandöken'de eşsiz doğasıyla kayak, snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi yapma imkanı sunulan merkez, misafirlerini eğlenceli aktivitelerle ağırlıyor.

Aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, teknolojik imkanlar sayesinde yerli ve yabancı turistlerin rahat ve sorunsuz kayak yapmaları sağlanıyor.

Merkezdeki 205 güvenlik kamerasından her an denetlenen, canlı yayın ve foto kayıt gibi sistemlerle kayakseverlerin bilgilendirildiği merkezde, turistler güvenli tatilin keyfini doyasıya yaşıyor.

Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler 56 pisti bulunan Palandöken'de sadece yerli turistler değil aynı zamanda yabancı turistlerde keyifli anlar yaşıyor.

Gece kayağı ve farklı aktivitelerle tatilcilerin gözdesi haline gelen kayak merkezine gelen misafirler canlı müzik eşliğinde doyasıya eğleniyor.

Sosyal mesafe ve salgın süreci dikkate alınıyor

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, yarıyıl tatiliyle birlikte misafir sayısının en üst seviyeye ulaştığını aktardı.

Kayak merkezinin misafirleriyle birlikte rengarenk bir görüntüye kavuştuğunu belirten Akça, şöyle konuştu:

"Sömestri başlamasıyla birlikte Palandökende yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bilindiği üzere Palandöken, Türkiye'nin en kolay ulaşımına sahip merkezlerinden birisi. Otellerdeki ve pistlerdeki doluluk oranları elbette çok iyi ama sosyal mesafe kurallarını yani pandemi gerçeğini de yabana atmadan önlemleri aldık. Kayak okulları açık, değişik organizasyonlar var. Mİsafirlerimizin büyük bölümü yerli. İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerden gelenler var."

Palandöken Kayak Merkezi'nde tatilin keyfini çıkartanlardan Gülşah Çakmak da arkadaşlarıyla birlikte geldiğini ve güzel bir gün yaşadığını söyledi.

Artvin'den geldiğini ifade eden Çakmak, "Çok eğleniyorum. Palandöken'de ilk deneyimimizi yaşıyorum. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Ailesiyle birlikte hafta sonu tatilini geçirmek için Palandöken'e gelen 8 yaşındaki Gözde Şimşek ise kızak yaparak tatilin keyfini çıkardığını, "Çok güzel burası ve çok eğleniyorum" diye konuştu.

Palandöken'de tatil yapanlardan Özgür Kızıltuğ ise çocuklarının kayak yapması için Erzurum'u tercih ettiğini dile getirdi.

İstanbul'dan geldiğini aktaran Kızıltuğ, "Palandöken gayet keyifli bir yer. Ailelerle gelinmesini tavsiye ediyorum. Ben kaymayı beceremiyorum ama ortam güzel, tatilimiz güzel geçiyor. Çocuklarım kayak yapmanın keyfini çıkartıyor bende onlarla burada vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Tatilcilerden Zeynep Ersalın ise otellerde salgın nedeniyle güzel önlemler alındığını sadece Palandöken'i değil, Erzurum'unda güzel olduğunu ve sevdiğini söyledi.

Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Palandöken'e akın etti
Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Palandöken'e akın etti
Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Palandöken'e akın etti

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Kayak Merkezi, Erzurum, Turizm, Tatil, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Palandöken'e akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler Palandöken'e akın etti - Son Dakika
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