Son Dakika Haberleri: Palandöken'de, yeni kayak sezonu sevinci
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Palandöken'de, yeni kayak sezonu sevinci

6 saat önce

Kayak sezonun başladığı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, kayakçılarla renklendi.

Palandöken'de, yeni kayak sezonu sevinci, System.String[]

Kayak sezonun başladığı Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, kayakçılarla renklendi.

Gece yapılan görkemli açılışla kayak sezonunun resmen başladığı Erzurum'da, güzel havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

Kayak, snowboard ve kızak kayan vatandaşlar, çeşitli aktiviteler yaparak gönüllerince eğlendi. Ailelerin çocuklarıyla kızak kayması da renkli görüntüler oluşturdu.

Sezonun açılmasıyla yerli ve yabancı turistler, dağ bölgesinde faaliyet gösteren otellerde yer ayırtmaya başladı.

Vatandaşlardan Bahadır Kahvecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sezonunun ülkede en erken Palandöken'de açıldığını ifade ederek, "Yerli ve yabancı turistleri Erzurum'a bekliyoruz. Havalimanından 15 dakika sonra kayak yapma fırsatı sunuluyor. Burasını herkesin görmesi lazım. Palandöken'de karın ve kayağın zevkini çıkaracaklar. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Palandöken, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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