Son Dakika Haberleri: Palandöken'de Yeni Yıl Coşkusu

Palandöken'de Yeni Yıl Coşkusu

16 dakika önce

Erzurum'daki Palandöken'de yılbaşı, kar yağışı altında coşkuyla karşılandı.

Palandöken'de Yeni Yıl Coşkusu, System.String[]
Erzurum'daki Palandöken'de yılbaşı, kar yağışı altında coşkuyla karşılandı.


Yurt içi ve İran, Rusya, Gürcistan ile Orta Doğu ülkelerinden gelen çok sayıda turist, yeni yıl için Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Turistler, gece kayağı yapılan Palandöken'de otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında doyasıya eğlendi.


Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, turistlere kar üzerinde ikramda bulunuldu.


Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olması ve yoğun kar yağışına rağmen turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.

Kent genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı, yeni yılın ilk dakikalarında da devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Erzurum, Palandöken, Güncel
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