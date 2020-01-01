Palandöken'de yeni yıl coşkusu - Son Dakika
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Palandöken'de yeni yıl coşkusu

6 saat önce

Palandöken'de yeni yıl coşkusuKIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi.

Palandöken'de yeni yıl coşkusu

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta sergilenen görsel şovla 2020'ye 'merhaba' dedi.

Palandöken'in 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli ve kar motorlarının gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rus, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'de tatilciler gönüllerince eğlendi.

Palandöken'de yeni yıl coşkusu

Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:27 Kaynak: DHA
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