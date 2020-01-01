Palandöken'de yeni yıl coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında yer alan Erzurum'daki Palandöken'de yılbaşı coşkuyla kutlandı.

Rusya, İran, Gürcistan ve Orta Doğu ülkeleri ile yurt içinden çok sayıda turist, yeni yıla Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinde girmeyi tercih etti.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Palandöken'deki Sway, Dedeman, Polat ve Palan otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında, misafirler doyasıya eğlendi.

Gala yemeğiyle başlayan etkinliklerde, canlı müzik, oryantal ve animasyon gösterileri yapıldı. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, yerli ve yabancı turistlere kar üzerinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece olmasına rağmen yerli ve yabancı turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.