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Palandöken'de Yerel Yönetimler Zirvesi - Son Dakika

Palandöken'de Yerel Yönetimler Zirvesi

15.06.2021 16:35
Palandöken'de Yerel Yönetimler Zirvesi, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman başkanlığında Palandöken Belediyesi'nde 'İstişare' toplantısı gerçekleşti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman başkanlığında Palandöken Belediyesi'nde 'İstişare' toplantısı gerçekleşti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısına, AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Akif Hoş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, teşkilat mensupları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda ilçede gerçekleştirdikleri yatırımlar üzerine bir sunum yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "İlçemiz için öngördüğümüz proje ve başlattığımız yatırımlarla AK Belediyecilik modelini hayata geçiriyor, ezberleri bozuyoruz. 'Zirve İlçe Palandöken' vizyonuyla açtığımız sayfalara yenilerini eklemekte kararlıyız" dedi.

Sunar Yatırımları Paylaştı

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede yürüttükleri yatırımlara ilişkin yaptığı sunumunda, yıl boyunca muhtarlarla, esnafla ve vatandaşla yaptıkları birebir görüşmeler neticesinde yaz sezonu faaliyetleri için bir yol haritası oluşturduklarını ifade ederek, "Adnan Menderes, Abdurrahmangazi, Hüseyin Avni Ulaş, Müftü Solakzade ve Yunus Emre mahallelerimizle birlikte 21 kırsal mahallemizde hizmet seferberliği başlattık. Mahallelerimizde kaldırım ve asfalt yenileme faaliyetlerimiz, sokak sokak ilerliyor. Yeşil alan faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Yenişehir'i Yıldızkent'e bağlayan noktada ve Tarabya konutları civarında örnek yeşil alanlar oluşturuyoruz. Kırsal Mahallelerimizi merkezi mahallelerimizden ayırıyoruz. Muhtarlarımızdan ve sakinlerimizden gelen taleplere cevap veriyoruz. Kültür evleri, taziye evleri, ihtiyaç sahibi ailelere köy evi, alt ve üst yapı, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerle 21 kırsal mahallemize hizmet taşıyoruz." diye konuştu.

Sunumunda vizyon projelerine de değinen Başkan Sunar, "Kentsel dönüşümden, ilçe turizm vizyonuna kadar önemli değerlendirmelerde bulunduk. Yılların hayali olan 1. ve 2. Marketlerde kentsel dönüşüm ve gelişim projemizde uygulama aşamasına geldik. İlçemize 3 Prestij cadde kazandırdık. Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes Projemizde ciddi mesafe almış durumdayız. Biyogaz Dönüşüm Tesisi, Güneş Enerji Santrali, Maksut Efendi Mahallesi Üreten Kadınlar Projesi ve Uluslararası standartlarda yapılacak olan Kızak Pisti projelerimiz de yatırım aşamasına taşıdığımız projeler." İfadelerine yer verdi.

Sunar'dan Akıllı Şehir Palandöken Vurgusu

Fiziki ve sosyal belediyecilik anlamında, proje üretimini esas edindiklerini dile getiren Başkan Sunar, Akıllı Şehirler sürecinde Palandöken'i öncü ilçe yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Palandöken için önceliklerinin sıradanlıktan farkındalığa geçiş olduğunun altını çizen Sunar, "İstiyoruz ki, ülkemizde ilçe denildiğinde sayılacak ilk on yerleşim alanı içinde Palandöken de olsun. Palandöken yerel eserlerle Erzurum'un tarifi olsun. İstiyoruz ki, Palandöken ilçe belediyeciliğinde model olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sunar'dan Teşekkür

Başkan Sunar, Palandöken'in büyüme ve gelişmesine katkı sağlayan yatırımların hayata geçirilmesinde destek sunan, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'na ve teşkilat mensuplarına, minnettar olduklarını ifade ederek sunumunu tamamladı.

"Yerel Yönetimler Aziz Milletimize Hizmette En Öncü Kurumlardır"

Başkan Sunar'ın ardından bir konuşma yapan AK Parti Genel Merkez Yerel Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da AK Belediyelerin sorumluluk bölgelerine taşıdıkları hizmetlerle iftihar ettiklerini belirterek, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a, ilçeye taşıdığı hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Yaman, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı ile yola çıktık. Derdimiz davamız bu aziz millet. Yerel yönetimler aziz milletimize hizmette en öncü kurumlardır. Yeryüzünde en güzel yaşamayı hak eden halk, bu millettir. Bizim kahraman bir halkımız var. Dolayısıyla da bu halkın daha güzel yaşaması lazım. Derdimiz davamız bu. Yapılan her hizmet belediye başkanlarının, meclis üyelerinin bir evladı gibidir. O hizmetleri sunmak isterler, tanıtmak ister. Millet de bu çalışmaları görüyor zaten. Aziz milletimiz de görüyor ki, 20 yıldır bizi iktidarda tutuyor. Biz gönül belediyeciliği yapıyoruz." dedi

AK Parti iktidarlarında ülkenin kazanımlarına dikkat çeken Yaman, "Duble yollarla Anadolu'yu birbirine bağladık. Her yere üniversite yaptık. Babalarımızın verdiği vergilerle yapılan üniversitelerde başı kapalı kardeşlerimiz, başı açık kardeşlerimizle birlikte okuyor artık. 14 yaşına kadar Ahmetlerin Ayşelerin kuran öğrenmesi yasaktı. Öz yurdumuzda gariptik." diyerek, ülkeye muhteşem eserler kazandıran Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihe altın harflerle yazılacağını ifade etti. - ERZURUM

Palandöken'de Yerel Yönetimler Zirvesi
Palandöken'de Yerel Yönetimler Zirvesi
Palandöken'de Yerel Yönetimler Zirvesi

Palandöken, Hisarcık, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Palandöken'de Yerel Yönetimler Zirvesi - Son Dakika


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