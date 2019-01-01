Son Dakika Haberleri: Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu

Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu

4 dakika önce

Kış turizmin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken'e gelen tatilciler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisiyle girdi.

Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu, System.String[]
Kış turizmin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken'e gelen tatilciler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisiyle girdi.

Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Dedeman Oteli önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması akşam saatlerinde başladı. Otelin balo salonunda canlı müzik ve oryantal eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayağı ardından havai fişek gösterisini izledi. Rusya, Polonya, İran ve Hollanda'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelen turistler ve tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede dilek balonlarını uçurdu ve çalınan şarkılara eşlik etti. Turistler, karda dans eden oryantal Nagehan'a da eşlik etti.

Öte yandan saatler tam 24.00 gösterdiğinde 9 aydır birlikteliği olan bir çift evlenme teklifinde bulundu. Genç, kız arkadaşına bulunduğu teklife evet cevabını alınca büyük mutluluk yaşadı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

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