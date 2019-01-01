Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu
1 saat önce
Palandöken'de yılbaşı coşkusuERZURUM - Kış turizmin gözde mekanlarından Palandöken'e gelen tatilciler ve turistler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisi ve karda dansöz oynatarak girdi.
Palandöken
'de yılbaşı coşkusu
ERZURUM - Kış turizmin gözde mekanlarından Palandöken'e gelen tatilciler ve turistler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisi ve karda dansöz oynatarak girdi.
Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Dedeman Oteli önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması akşam saatlerinde başladı. Otelin balo salonunda canlı müzik ve oryantal eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayağı ardından havai fişek gösterisini izledi. Rusya
, Polonya
, İran
ve Hollanda
'nın yanı sıra Türkiye
'nin dört bir tarafından Palandöken'e gelen turistler ile tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede yakılan ateşin etrafında sıcak şarap içerek, dilek balonlarını uçurdu ve karda dansöz oynattı.
Yeni yıl için Palandöken'e gelen turistlerin isteği üzerine karda oynayan oryantal Nagehan, göbek şov yaptı. Yabancı turistlerde göbek atarak oryantale eşlik ettiler.
Öte yandan saatler tam 24.00 gösterdiğinde 9 aydır birlikteliği olan bir çift evlenme teklifinde bulundu. Türk genci kız arkadaşına bulunduğu teklife evet cevabını alınca adeta mutluluktan havaya uçtu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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