Palandöken'de yılbaşı coşkusu - Son Dakika
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Palandöken'de yılbaşı coşkusu

6 saat önce

Erzurum Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Palandöken'de yılbaşı coşkusu, System.String[]

Erzurum Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı.


Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamaları kar yağışı altında başladı. Doyasıya eğlenen yerli ve yabancı turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde çılgınca dans ederek eğlendiler. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadılar. Gecede özellikle İran, Rusya ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler, 2020 yılına mutluluk içerisinde girdiler.


Yeni yıl için Palandöken'e gelen turistlerin isteği üzerine karda oynayan oryantal, göbek şov yaptı. Yabancı turistler de göbek atarak oryantale eşlik ettiler. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:22 Kaynak: İHA
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