Palandöken'de yılbaşı hazırlığı - Son Dakika

ERZURUM'daki Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları sürerken, yerli ve yabancı turistler, kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları devam ediyor. Birçok uluslararası organizasyon kapsamında pistleri yenilenen Palandöken'de aynı anda 50 bin kişi en uzunu 14 kilometre olmak üzere 45 ayrı pistte kayak yapabiliyor. Ayrıca, slalom ve büyük slalom yarışları için iki uluslararası tescilli kayak pisti bulunan merkezde yeni yıla sayılı günler kala otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Merkezdeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, yılbaşı için hem iç hem de dış mekanda çeşitli aktiviteler düzenlediklerini belirtti. Akça, "Palandöken'deki bütün işletmeler yılbaşı moduna hazırlandı. Üç gün boyunca değişik eğlenceler, değişik aktiviteler var. Misafirlerimiz de gelmeye başladı. Birçok tesisin doluluğu yeni yılda yüzde yüz oranında. Erzurum Palandöken ulaşımı en kolay kayak merkezi. Güvenliğiyle, personellerimizin eğitimiyle, tesislerimizin eksiksizliğiyle inanılmaz derecede yılbaşına hazırlandık. Misafir profilimizin büyük bir bölümü tamamıyla yerli. Değişik menülerimiz ve aktivasyonlarımız var. Gece kayağımız, meşaleli kayağımız ve havai fişek gösterimiz olacak. Tabii bunların tamamı, pandemi kurallarına uygun şekilde hazırlanmış eğlence programlarıdır. Gelecek misafirlerimizi 3 gün boyunca sürecek dolu dolu bir yılbaşı programı bekliyor" diye konuştu.