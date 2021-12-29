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Palandöken'de yılbaşı hazırlığı - Son Dakika

Palandöken'de yılbaşı hazırlığı

29.12.2021 11:32
Palandöken'de yılbaşı hazırlığı

ERZURUM'daki Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları sürerken, yerli ve yabancı turistler, kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

ERZURUM'daki Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları sürerken, yerli ve yabancı turistler, kayak yaparak tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları devam ediyor. Birçok uluslararası organizasyon kapsamında pistleri yenilenen Palandöken'de aynı anda 50 bin kişi en uzunu 14 kilometre olmak üzere 45 ayrı pistte kayak yapabiliyor. Ayrıca, slalom ve büyük slalom yarışları için iki uluslararası tescilli kayak pisti bulunan merkezde yeni yıla sayılı günler kala otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Merkezdeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, yılbaşı için hem iç hem de dış mekanda çeşitli aktiviteler düzenlediklerini belirtti. Akça, "Palandöken'deki bütün işletmeler yılbaşı moduna hazırlandı. Üç gün boyunca değişik eğlenceler, değişik aktiviteler var. Misafirlerimiz de gelmeye başladı. Birçok tesisin doluluğu yeni yılda yüzde yüz oranında. Erzurum Palandöken ulaşımı en kolay kayak merkezi. Güvenliğiyle, personellerimizin eğitimiyle, tesislerimizin eksiksizliğiyle inanılmaz derecede yılbaşına hazırlandık. Misafir profilimizin büyük bir bölümü tamamıyla yerli. Değişik menülerimiz ve aktivasyonlarımız var. Gece kayağımız, meşaleli kayağımız ve havai fişek gösterimiz olacak. Tabii bunların tamamı, pandemi kurallarına uygun şekilde hazırlanmış eğlence programlarıdır. Gelecek misafirlerimizi 3 gün boyunca sürecek dolu dolu bir yılbaşı programı bekliyor" diye konuştu.

Palandöken'deki bir başka otelin genel müdürü Veli Tuzak da yılbaşı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyerek, "Her iki tesisimizde de yüzde 90- 95 doluluk oranına ulaştık. Hem yılbaşı hem de sezon için talep çok güzel. Sezon doluluğumuz yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Covid önlemlerini göz önünde bulundurarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için plan ve programlarımızı yaptık. İyi bir yılbaşı geçirmek için misafirlerimizi bekliyoruz. Ağırlıkta yerli misafirlerimiz var. Yüzdesel olarak söyleyecek olursak yüzde 70'i iç pazar, yüzde 10'luk bir dilim Ukrayna ve Rusya pazarı, yüzde 10 -15 arası da İran pazarında misafirlerimiz geliyor" dedi. Yılbaşı tatili için İstanbul'dan gelen Pınar Gürler, "Türkiye'nin en iyi kayak tesisi ve pisti bence Erzurum Palandöken'de. Yılda 2 -3 kez geliyoruz. Yılbaşını da burada geçireceğiz. Hem gündüz hem de gece ışıklandırılmış pistlerde doyasıya kayak yaparak yeni yılı karşılıyoruz" diye konuştu

Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
Palandöken'de yılbaşı hazırlığı
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Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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