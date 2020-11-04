- Palandöken'de yüksek kesimler beyaza büründü - Son Dakika

- Palandöken'de yüksek kesimler beyaza büründü
04.11.2020 10:58
- Palandöken'de yüksek kesimler beyaza büründü Erzurum'da bulunan 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağının zirvesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
- Palandöken'de yüksek kesimler beyaza büründü
ERZURUM - Erzurum'da bulunan 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağının zirvesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Beyaz kesimler eşsiz manzara görüntüleri ortaya çıkarttı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Dağının zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne kar yağdı. Hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Zirvenin beyaza bürünmesinin ardından sabah saatlerinde zirvede sis etkili oldu. Öte yandan meteoroloji yetkilileri don ve buzlanma olaylarına karşı uyarılarda bulundu.
Son Dakika Enkaz altında çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti Son Dakika! Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen Trump: Büyük ihtimalle başkanınız ben olacağım Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Depremin mucize çocuğu Ayda'dan güzel haber: Sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti