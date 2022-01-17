Üye Girişi
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ

17.01.2022 14:34

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Palandöken Fest' etkinliği kapsamında Buz Tırmanışı Festivali de bugün başladı. 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nın da 20 Ocak'ta düzenleneceğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, adrenalin sevenleri Palandöken'e davet etti.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğinde yapılan suni 'buz dağı', Türkiye'deki kayak merkezlerinde ilk olma özelliğini taşıyor. 'Buz dağı'nın 2019 yılında faaliyete alındığını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, "Palandöken buz parkta yine bu yıl 1- 19 tarihleri arasında üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Palandöken Fest'te Buz Tırmanışı Festivali başladı. Festivale, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Festivalin ardından Türkiye şampiyonası olacak. Türkiye şampiyonasına da 61 sporcu iştirak edecek. Buz tırmanış Türkiye şampiyonasını da yine bu yıl 3'üncü kez düzenliyoruz. Buz Tırmanışı Festivali'nin ve şampiyonanın ardından da dağ kayağı eğitimimiz olacak. 21-25 Ocak tarihleri arasında ileri seviye dağ kayağı eğitimi, Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri tarafından verilecek. Festival alanı hemen kayak pistinin yanında olduğu için kayakseverler kısa molalar vererek tırmanışı izliyor" diye konuştu.

Festivale Erzurum'dan katılan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kajal Akgün (21), "Öğrencisi olduğum üniversitenin spor kulübü üyesiyim. Kulübümüzle beraber daha önce bu tırmanışı gerçekleştirmiştik. Bugün de festival kapsamında tekrar tırmanmaya geldik. Çok heyecanlı ve keyifli. Tırmanırken emniyeti alan kişiye güvenmek ve aynı şekilde emin adımlarla çıkmak gerekiyor. Bu yüzden cesaret isteyen bir aktivite" dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, sporcuların ısınması için dev semaverlerde çay yapıldı ve davetlilere ekmek arası sucuk ikram edildi.

PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ
PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ

YORUMLAR
500

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Festival, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü         
20:50
2 iş insanına önce sahte altın sattı, sonra sahte dolarla geri aldı 2 iş insanına önce sahte altın sattı, sonra sahte dolarla geri aldı         
20:44
Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek         
20:36
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17

Son Dakika Haberleri
20:49 Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü
20:43 2 iş insanına önce sahte altın sattı, sonra sahte dolarla geri aldı
20:36 Kavgada bıçaklanan gençten annesine tepki: Anne neden geldin?
20:35 Tutuklu iş insanı Sezgin Baran Korkmaz için son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek
20:22 TL'ye dönüşümde kurumlara vergi istisnası komisyondan geçti
20:12 Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 20:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: PALANDÖKEN'DEKİ BUZ TIRMANIŞI FESTİVALİ'NDE 'BUZ DAĞI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement