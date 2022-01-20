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Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi

20.01.2022 17:00

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu.

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e bahçe sulama sistemi kullanılarak kurulan 'buz dağı', adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Palandöken Fest' etkinliği kapsamında Buz Tırmanışı Festivali de bugün başladı. 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nın da 20 Ocak'ta düzenleneceğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç, adrenalin sevenleri Palandöken'e davet etti.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğinde yapılan suni 'buz dağı', Türkiye'deki kayak merkezlerinde ilk olma özelliğini taşıyor. 'Buz dağı'nın 2019 yılında faaliyete alındığını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, "Palandöken buz parkta yine bu yıl 1- 19 tarihleri arasında üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Palandöken Fest'te Buz Tırmanışı Festivali başladı. Festivale, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Festivalin ardından Türkiye şampiyonası olacak. Türkiye şampiyonasına da 61 sporcu iştirak edecek. Buz tırmanış Türkiye şampiyonasını da yine bu yıl 3'üncü kez düzenliyoruz. Buz Tırmanışı Festivali'nin ve şampiyonanın ardından da dağ kayağı eğitimimiz olacak. 21-25 Ocak tarihleri arasında ileri seviye dağ kayağı eğitimi, Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri tarafından verilecek. Festival alanı hemen kayak pistinin yanında olduğu için kayakseverler kısa molalar vererek tırmanışı izliyor" diye konuştu.

Festivale Erzurum'dan katılan Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kajal Akgün (21), "Öğrencisi olduğum üniversitenin spor kulübü üyesiyim. Kulübümüzle beraber daha önce bu tırmanışı gerçekleştirmiştik. Bugün de festival kapsamında tekrar tırmanmaya geldik. Çok heyecanlı ve keyifli. Tırmanırken emniyeti alan kişiye güvenmek ve aynı şekilde emin adımlarla çıkmak gerekiyor. Bu yüzden cesaret isteyen bir aktivite" dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, sporcuların ısınması için dev semaverlerde çay yapıldı ve davetlilere ekmek arası sucuk ikram edildi.

Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi
Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi
Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Festival, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Palandöken'deki Buz Tırmanışı Festivali'nde 'buz dağı'na yoğun ilgi - Son Dakika
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