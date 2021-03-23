Palandöken'deki turizmciler salgına rağmen kış turizmi sezonundan memnun - Son Dakika

MUHAMMET MUTAF/YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'de kayak sezonunu ilk açıp son kapatan kayak merkezlerinden Palandöken'deki turizmciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen alınan tedbirler ve son yağan kar ile sezonun martta da devam etmesi sayesinde birçok yerli ve yabancı turisti ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Her kış çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir eden Palandöken Kayak Merkezi, kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle ilkbaharın ilk ayının sonuna yaklaşılan bu günlerde kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Misafirlerine yamaç paraşütü, buz tırmanışı, kar raftingi, dev salıncak ve zipline imkanı da tanıyan Palandöken, kayakseverlere 15 kilometre kesintisiz kayak yapma fırsatı sunuyor.

Toplam pist uzunluğu 80 kilometreye varan ve kar yağışının yanı sıra suni karlamayla da uzun süreli kayak imkanı sağlayan merkez, kolay ulaşımı ve kar kalitesinin yanı sıra gündüz ve gece kayağıyla farklı seviyelerdeki her kayakçıya hitap ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Sertifikasyon Belgesine sahip olduğu Palandöken'de, kayak sezonu salgın döneminde alınan tedbirlerle devam ediyor.

Son günlerde yağan kar sayesinde martın sonuna yaklaşılan bu dönemde kayak heyecanının sürdüğü Palandöken, çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine, kentin doğa ve kış sporları alanında haklı bir şöhrete sahip olduğunu söyledi.

Palandöken'in ulaşım kolaylığına vurgu yapan Almaz, "Havalimanından indikten 10 dakika sonra dünyanın en güzel, müreffeh, nezih, rahat ve uzun pistlerine çıkıyorsunuz ve o pistlerde kayak, snowboard gibi kış sporlarını yapıyorsunuz." dedi.

Almaz, Erzurum'un kış mevsiminin uzunluğu, kar kalitesi ve tesislerin çeşitliliğiyle kış sporlarının merkezi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Erzurum bu yönüyle Türkiye'nin adeta gözbebeği. Dünyanın çokça gelişen, tanınırlığını her geçen gün artıran ve artık dünyada meraklılarına ortam hazırlayan güzel bir şehir niteliğinde. İnanç, tarih, kültür, doğa ve kış turizmi ile sağlık ve gastro anlamında özellikleri bütün olarak değerlendirdiğimizde Erzurum, son birkaç yılda salgın dönemi haricinde turizmde patlama yaşıyor. Kümülatif düşünerek söylüyorum ve diyorum ki Erzurum turizmi her alanda şu anda devamlı gelişen, yerli ve yabancı turist sayısını, otel ve yatak sayısını, geceleme sayısını artırdığımız bir ivmeyle çok ciddi gelişme gösteriyor. Geçmiş yıllardaki ve günümüzdeki istatistikleri karşılaştırdığımızda matematiksel olarak bunu görebiliyoruz."

Erzurum'da turizmin önemli bir ivme kazandığını vurgulayan Almaz, şu anda hassas bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

Ciddi bir salgının söz konusu olduğunu anımsatan Almaz, "Yurt dışından özellikle kış turizmi için çok ciddi rezervasyon aldık. 'Bu kış rekor kıracağız ve dağ otelleri için hemen hemen yerli turist alamayacağız' demiştik ama ikinci bir dalga gelince burada biraz tıkandık. Yine de kriz şartlarını dikkate alarak bu kışı, turizm açısından olabildiği kadar iyi atlattık." ifadelerini kullandı.

"Gelecek kış Erzurum'da rekorları konuşacağız"

Almaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki muadillerimiz, bizimle yarışan birçok merkez çok ciddi sorunlar ve çok büyük ekonomik krizler yaşadı ama biz çok şükür devletimizin yaklaşımları, destekleri, özellikle bakanlığımızın önemli çalışmalarıyla olabildiğince sektörü ayakta ve dinamik tutmaya çalıştık. Dolayısıyla bu yılki istatistikler ciddi bir veri ve önemli bir gösterge olmamakla birlikte çok kötü değil. Gelecek kış Erzurum'da rekorları konuşacağız."

"Yılbaşıyla rezervasyon artışları hızlandı"

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça da geçen yıl salgından dolayı erken rezervasyonların yavaş gittiğini söyledi.

Kasımda rezervasyonlarda biraz hareketlenme olduğunu anlatan Akça, "Aralıkla yavaş yavaş kar yağmaya başladı ve suni karlamayla ilk hafta kayak sezonunu açtık." dedi.

Akça, salgın yüzünden birtakım kısıtlamaların olduğunu hatırlatarak şunları dile getirdi:

"Sosyal mesafe kuralı, yeni yayınlanan genelgeler ve yönetmeliklerle birçok şey değişti ve yeni yıla belirsizliklerle başladık. Yılbaşıyla rezervasyon artışları hızlandı. Denetimler fazlalaştı. Pandemi, sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına ve yeni genelgelere uygun şekilde işletmelerimizi hazır ettik ve sonra rezervasyonlar fazlasıyla artmaya başladı. Belli limitler doğrultusunda doluluklarımız inanılmaz oldu ve çok güzel sezon geçirdik. Sömestir tatilinin 3 haftaya çıkması bu etkiyi biraz daha fazlalaştırdı. Dolayısıyla bütün Palandöken'deki turizmciler olarak çok güzel bir sezon geçirdik."

Başka bir otelin genel müdürü Ali Güney ise aralık ayının son haftası Rus turistlerin gelmesiyle hareketlilik yaşandığını aktardı.

Güney, salgın nedeniyle 23 Ocak itibarıyla Rus turistlerin gelişinin kesildiğini ve iç pazarla çalışmaya başladıklarını, iç pazardaki hareketliliğin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.