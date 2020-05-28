Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılınacak - Son Dakika

Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılınacak

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da, yarın yüksek irtifa kamp merkezinde ve açık alanlarda cemaatle cuma namazı kılınabilecek.

Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılınacak, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı Erzurum'da, yarın yüksek irtifa kamp merkezinde ve açık alanlarda cemaatle cuma namazı kılınabilecek.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Erzurum'da sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak alanlar belirlendi.

Açık alanlarda kılınacak cuma namazı için Palandöken Kayak Merkezi eteklerinde bulunan 2800 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son çalışmalar yapılırken, antrenman sahalarında oluşturulacak sosyal mesafe çizgilerine göre namaz kılınacak.

Kamp merkezindeki 5 antrenman sahasının tamamı cuma namazı için hazırlanacak.

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu açık alanlarda kılınacak cuma namazı için ise cemaatin kendi seccadelerini getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uyması istendi.

Hazırlanan açık alanlarda ve cami bahçelerinde kılınacak cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthanelerin de kapalı olması nedeniyle vatandaşların evlerinde abdest alıp cuma namazına gitmeleri gerekiyor.

Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanların ise sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmeyecek.

Yarın kent merkezi ve ilçelerde açık alanlarda cemaatle cuma namazı kılınacak olması nedeniyle görevlilerce özellikle alınacak tedbirlere yönelik başlatılan hazırlıklar sürüyor.

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde de cuma namazı kılınacak - Son Dakika

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