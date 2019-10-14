Palandöken'den AB üyesi ülkelere 'Barış Pınar'ı mektubu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Barış Pınarı' harekatına Esnaf ve Sanatkarlar olarak destek verdiklerini belirterek, yurtdışındaki muadil kuruluşlarını da Türkiye'nin yanında olmaları için çağrıda bulunduklarını açıkladı.



Palandöken, "TESK olarak bugüne kadar pek çok ülkede muadil kuruluşlarımızla işbirliği içinde her iki tarafın da esnaf ve sanatkarlarının mesleki faydaları için çalıştık. Bu çalışmalarımızda dostane ilişkiler geliştirdik. Bugün Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan harekata destek vermek üzere muadil kuruluşlarımızın başkanlarına bir mektup gönderdik" dedi.



Palandöken'in mektubu başta tüm AB üyesi ülkelerindeki esnaf ve sanatkar teşkilatının çatı kuruluşu olan Belçika Merkezli Sme United olmak üzere Fransa, Almanya, Yunanistan, İtayla, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Polonya, Danimarka, Romanya, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerin esnaf ve sanatkar teşkilatına iletildi. - ANKARA