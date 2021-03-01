TESK Başkanı Palandöken: "Alınan tedbirlerin kısa zamanda olumlu yansımalarını görmeyi umut ediyoruz" - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alınan tedbirlerin kısa zamanda olumlu yansımalarını görmeyi, tüm esnaf ve sanatkarın iş yerlerini açmasını umut ettiklerini belirtti.

Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kontrollü Normalleşme" açıklamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Riskli iller hariç yeme içme sektöründeki esnafın yüzde 50 kapasite ile 07.00-19.00 saatlerinde açılabileceğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlerin kısa zamanda olumlu yansımalarını görmeyi, tüm esnaf ve sanatkarımızın iş yerlerini açmasını umut ediyoruz. Gün içerisinde görüşme sağlayarak esnaf ve sanatkarımız ile ilgili istişarede bulunduğumuz ve bu sevindirici kararlarda katkıları bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bilim Kurulu üyelerine ve Kabine üyelerine, esnaf ve sanatkarımız adına teşekkür ediyorum."

Palandöken, paylaşımında ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 1 yıldır 2 milyon esnaf ve sanatkarın yaşadığı sıkıntılı süreci her gün gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında ve internet haber sitelerinde gündeme getirerek, sorunların çözümüne katkı sunan tüm medya mensuplarına ve kuruluşlarına da teşekkür etti.