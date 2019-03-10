Son Dakika Haberleri: Palandöken'den Korsan Çilingir Uyarısı

Palandöken'den Korsan Çilingir Uyarısı

9 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korsan çilingirlere karşı halkın dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Palandöken'den Korsan Çilingir Uyarısı, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korsan çilingirlere karşı halkın dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, hırsızlık vakalarında korsan çilingir olaylarının sık yaşandığını hatırlatarak, vatandaşların bildikleri, tanıdıkları çilingir esnafını tercih etmeleri gerektiğini ifade etti.

Vatandaşları korsan anahtarcıyı tercih ederek hırsızlığa davetiye çıkartmamaları konusunda uyaran Palandöken, hırsızlık vakalarının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Her mesleği o mesleğin erbabının yapması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Camına anahtarcı yazan herkes anahtarcı değildir. Korsan anahtarcı ve çilingir, hırsızlığa davetiye çıkartmanın ve esnafımızın ekmeğini bölmenin yanı sıra kayıt dışı ekonomiye de neden oluyor. Bu sebeple vatandaşlarımız korsan yerine kayıtlı 2 bin 303 çilingir ve anahtarcı esnaf ve sanatkarımızı tercih etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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