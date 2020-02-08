Palandöken'den milas ziyareti - Son Dakika
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Palandöken'den milas ziyareti

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasını ziyaret etti.

Palandöken'den milas ziyareti, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasını ziyaret etti. Palandöken ziyaret öncesi çevre esnafını da ziyaret ederek işleri hakkında bilgi aldı, esnafı dinledi


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı aynı zamanda Türkiye Bakkallar ve Bayileri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bendevi Palandöken ve Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı aynı zamanda Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özay Sabancı'yı makamında ziyaret etti.


TESK Başkanı Palandöken, Muğla programı kapsamında Türkiye Bakkallar ve Bayileri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Milaslı Özay Sabancı'yı makamında ziyaret ederek oda hakkında bilgi aldı.


Esnaf ve sanatkarlar acısından 2019 yılı değerlendirmesinin de yapıldığı toplantı öncesi ilçemizdeki esnafları da ziyaret edip görüş alışverişinde bulundu. TESK Başkanı Palandöken, 2020 yılı ve sonrası için esnaf ve sanatkarlarımızı korumak, geliştirmek adına neler yapılabilir bunlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunarak, "bugün yönetimde birlikte görev aldığım değerli kardeşim Özay Sabancı'yı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Esnafımız için sorunları Ankara'da sürekli dile getiren bir Başkanımız.


Bakkal esnafı en çok mağdur olan kesim. Sorunları gün geçtikçe ağırlaşıyor. Rekabetçi bir piyasada yasakların olduğu bir yerde iş yapamıyor. Dolayısıyla bu iş yapamamanın nedenlerinden bir tanesi yapılan bölgede analiz yapılmıyor fiziki bir analiz yapılmıyor. Potansiyele bakılmıyor. Ama netice itibariyle bu iş böyle olmuyor. Masraflar yapılıyor sonra vaz geçiliyor. Bunun için çok mücadele veriliyor. Esas ihtisas mesleğim bakkallık. 1962 den beri bakkalım.


Kardeşim buranın sorunlarını her ay yönetim kurulu toplantımıza taşıyor. Ama çözüm yok. Neden olmuyor? Çünkü kuralsızlık var. Kuralsızlık olduğu sürece de bu iş buranın dokusunu bozacak. Buraya açılan her yabancı market buraya konteyner ile çöpünü bırakacak, parayı alıp merkezine taşıyacak. Yani burada onların ekonomik olarak yaptıkları kazanç buraya kalmayacak. Dolayısıyla Milas'ın buradaki esnafının gelişmemesi neye neden olacak devletin gelir kaybına. Bunun halledilmesinin tek yolu kuralın konulması sistemin işlemesi. Dünya nasıl yapıyorsa bizde aynısını yapacağız. Bugün mahallelerde yapılan sorunların ve saldırıların en büyük kaynağı esnafın mahallelerden çekilmesi." ifadeleri ile hem ziyareti hem de esnafın sorunlarını ve çözüm yollarını açıkladı.


Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı aynı zamanda Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özay Sabancı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Bendevi Palandöken ve Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı Selahattin Çetindoğan'a teşekkür etti.


Başkan Sabancı TESK Başkanı Palandöken'e içinde Milas Gümüşkesen Anıt Mezarının resmi işlemeleri bulunan Seramik tabak ve Milas yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepetini takdim etmesinin ardından oda binasını gezerek çalışan personellerle hatıra fotoğrafı çektirilmesi sonrası ziyaret son buldu. - MUĞLA

Palandöken, Türkiye, Milas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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