Son Dakika Haberleri: Palandöken'den selden zarar gören esnafa verilen krediye teşekkür
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Palandöken'den selden zarar gören esnafa verilen krediye teşekkür

51 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, selden zarar gören esnafa verilen kredi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

Palandöken'den selden zarar gören esnafa verilen krediye teşekkür, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, selden zarar gören esnafa verilen kredi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.

İstanbul'da selden zarar gören esnafa verilecek faizsiz kredi desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İstanbul'da selden büyük zarar gören başta Eminönü esnafı olmak üzere faizsiz kredi desteği ve mevcut borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi talebinde bulunmuştuk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sel felaketinden etkilenen esnafımıza KOSGEB aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceği müjdesini verdi. Bu destek için kendilerine esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bu desteğin yanında, selden olumsuz etkilenen esnafımızın mevcut SSK, BAĞ-KUR ve diğer kredi borçlarının da faizsiz olarak ertelenmesi yaraların daha hızlı sarılmasını sağlayacaktır" dedi. - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan, Bendevi Palandöken, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:08 Kaynak: İHA
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