Palandöken'den Sevgililer Günü Uyarısı

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala indirim aldatmacalarının arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok yerde aylar öncesinden ürünlerin fiyatı şişirilip indirim adı altında normal fiyatının bile üstünde satılıyor" dedi.

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala indirim aldatmacalarının arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok yerde aylar öncesinden ürünlerin fiyatı şişirilip indirim adı altında normal fiyatının bile üstünde satılıyor" dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala indirim aldatmacalarının arttığına dair açıklamada bulundu. Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Babalar Günü ve yılbaşı gibi özel günlerde indirim aldatmacalarının daha çok arttığını kaydeden Palandöken, "Özel günlerin cazibesinden faydalanmak isteyen fırsatçılar önce ürünlerin fiyatını şişiriyor, sonra da indirim adı altında satışa sunuyor. Vatandaşlarımız bu dönemlerde alışveriş tutkusuna kapılıp indirim tuzaklarına düşmemeli. İhtiyaç fazlası alınan ürünün ucuz bile olsa pahalıya geldiği unutulmamalı. Alışverişte piyasa araştırması ve ürün karşılaştırması iyi yapılmalı" ifadelerini kullandı.



"Birçok yerde aylar öncesinden ürünlerin fiyatı şişirilip, indirim adı altında normal fiyatının bile üstünde satılıyor"



Vatandaşların Sevgililer Günü indirimlerine karşı uyanık olması gerektiğini ifade eden Palandöken, "AVM ve büyük mağazalarda yılbaşında başlayan indirim tuzakları Sevgililer Günü'nde de devam ediyor. Çok sayıda ünlü markanın ürünlerinde indirim görüntüsü veren kırmızı etiketler var. Ancak ürünün indirimden önceki fiyatı dudak uçuklatacak cinsten. Birçok yerde aylar öncesinden ürünlerin fiyatı şişirilip indirim adı altında normal fiyatının bile üstünde satılıyor. Bir ürüne yüzde 75 artı kasada yüzde 10 indirim yapmak inandırıcı değil. Bu ürünlerden ne kadar kar elde edildiği ortada. Üstelik reklamlarda ve mağaza vitrinlerinde yer alan indirimler tüm ürünlerde geçerli değil. Büyük puntolarla yazılan rakamları gören tüketici, tüm ürünlerde indirim olmadığını ancak kasaya gidince öğreniyor. Hatta birçok vatandaşımız uzun kuyruklar bekleyip ürünün indirimli olmadığını görünce haklı olarak tepki gösteriyor. Böyle durumlarda ürünü geri bırakmaktan çekinilmemeli" şeklinde konuştu.



"Artık bu indirim tuzakları inandırıcılığını yitirdi"



İndirimlerin artık tüketici nezdinde inandırıcılığını yitirdiğini söyleyen Palandöken, "Stoktaki malları tüketmek için özel günler bahane ediliyor. Yaz indirimi, bahar indirimi, kış indirimi, sezon ortası indirimi, sezon sonu indirimi, garaj indirimi derken mağazaların camlarını hiç boş göremiyoruz. Mevzuattaki boşlukları kullanarak vatandaşları alışverişin cazibesine sürüklüyorlar. Ancak yılın 365 günü indirim diye bir şey olamaz. İndirim yapmanın belli dönemleri ve kuralı olmalı. Satılmayan ürüne indirim yapmak, bunu da sanki tüm ürünlerde indirim varmış gibi pazarlamak doğru değil. Promosyonlu ürünler, bir alana bir bedava, ikinciye yüzde 50 indirim, tadilata gidiyoruz, kapatıyoruz gibi taktiklerle alışveriş çılgınlığı devam ettirilmek isteniyor. Ancak bilinçli tüketiciler zaten piyasayı iyi kontrol ettiği için ve ürün karşılaştırması yaptığı için bu tuzaklara düşmüyor. Artık bu indirim tuzakları inandırıcılığını yitirdi" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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