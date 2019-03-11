Son Dakika Haberleri: Palandöken'den Yıldızlar Geçti

Palandöken'den Yıldızlar Geçti

29 dakika önce

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu magazin dünyasının yıldızlarını ağırladı.

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Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu magazin dünyasının yıldızlarını ağırladı.

Bir program için Erzurum'a gelen Pınar Altuğ Atacan- Yağmur Atacan, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Ceren Akçelik, Umut Akçelik, Hande Var, Nağme Dürüst, Barış Aydil, Burcu Binici, İpek Bağrıaçık, Serenay Aktaş, Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Mert Kılıç- Aslıhan Güner, Gizem-Arda Zor gibi ünlü isimler katılarak karın ve eğlencenin keyfini çıkardılar.

Palandöken'in zirvesinde gerçekleşen mangal partisinde eğlenceyi doruklara taşıyan ünlüler, kış sezonunun kapanmasına 3 hafta kala Erzurum'dan mutlu ayrıldılar. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

Pınar Altuğ Atacan, Kayak Merkezi, Erzurum, Palandöken, Magazin
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