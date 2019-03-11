Palandöken'den Yıldızlar Geçti

Palandöken Kayak Merkezi
hafta sonu magazin dünyasının yıldızlarını ağırladı.
Bir program için Erzurum
'a gelen Pınar Altuğ
Atacan- Yağmur Atacan
, Saffet Emre Tonguç
, Serda Büyükkoyuncu, Ceren Akçelik, Umut Akçelik, Hande Var, Nağme Dürüst, Barış Aydil, Burcu Binici
, İpek Bağrıaçık
, Serenay Aktaş
, Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Mert Kılıç- Aslıhan Güner
, Gizem-Arda Zor gibi ünlü isimler katılarak karın ve eğlencenin keyfini çıkardılar.
Palandöken'in zirvesinde gerçekleşen mangal partisinde eğlenceyi doruklara taşıyan ünlüler, kış sezonunun kapanmasına 3 hafta kala Erzurum'dan mutlu ayrıldılar. - ERZURUM