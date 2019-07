Palandöken: "Devlet esnafla rekabet etmemeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, devletin esnafla rekabet etmemesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, devletin esnafla rekabet etmemesi gerektiğini belirtti.



Kamu Kurumları ve yerel yönetimlerin artık esnaf ve sanatkarların işini yapmaması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu kurumları ve mahalli idareler esnaflığı bırakmalı. Ne güzel atasözlerimiz var. Bunların hepsi yaşanmış olaylardan sonra söylenmiştir. Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de fazla ver'. Kendi işinde başarılı olamayanlar başkalarının işlerine el atıyor, oysa herkes bildiği işi yapsın" dedi.



"Ekmeği ekmekçiye ver bir ekmek de fazla ver" ata sözünü hatırlatan Palandöken, "Ülke genelindeki bütün fırınlarımız şu an itibariyle kapasitelerinin çok altında dörtte bir kapasite ile çalışıyorlar. Eğer belediyelerimiz ve yerel yönetimler halka ucuz ve ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp öyle yardım yapsınlar. Esnaf ve sanatkarımız ülke ekonomisinin can damarlarıdır. Bu fırınlar ve iş yerlerinin hepsi milli servettir. Kimsenin milli serveti yok etmeye hakkı yoktur. Yerel yönetimlerde esnaf ve sanatkarı desteklemelidirler. Mahalli idareler fırıncı oldu ekmek satıyor. Kamunun görevi ekmek satmak mıdır? Kamunun görevi misafirhaneleri otel, salonları düğün evi olarak işletmek midir?' diye konuştu.



"Taksicilik özel sektörün işi"



Yerel yönetimlerin haksız rekabetleri karşısında esnaf ve sanatkarların sürekli direndiğini ancak son dönemde esnafın dayanma gücünün kalmadığını anlatan Palandöken, "Pek çok yerde açık market işletiliyor. Taksicimizin işini engelleyen adli servisler, minibüsçünün işini engelleyen sosyete pazar servisleri faaliyette. Bankalar altın alım-satımı yaparak kuyumculuk sektörüne darbe vurdular. Binlerce esnaf bu tür karar ve uygulamalardan etkilenerek dükkanlarını kapatıyor. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Bırakın her işi erbabı yapsın" şeklinde konuştu.



"Çimentosuz bina ayakta kalmaz"



Yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın kamunun yanlış uygulamalarından zarar gördüğünü belirten Palandöken, "Esnafa darbe vuruluyor. Ekmek nimettir, bununla oynamayın. Yerel yönetimler asli görevini yapsın. Yerel yönetimler tarafından satılan ekmeğin maliyetini bilen yok. Fırınlarda yanan yakıt aynı, elektrik aynı ama nasıl ucuza ekmek veriliyor bilen yok. Bu işi yapan fırıncılar milyonlarca ekmeği satamadığı için çöpe atmak zorunda. Bu da esnafın zarar etmesi ve zamanla yok olmasıdır. Acele tedbir alınarak haksız rekabetin önüne geçilmeli ya da esnafa rekabet edebilecek eşit şartlar sağlanmalı. Esnaf ve sanatkarın olmadığı yerde kültür ve yaşam olmaz. Esnaf ülkenin çimentosudur. Bu çimento olmaz ise bina ayakta duramaz. Bir an önce binanın ayakta durması ve yapının bozulmaması için önlemler alınmalı ve herkes kendi işini yapmalı" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İSTANBUL- BU DONDURMANIN BİR TOPU 100 LİRA

Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!

Suriyeli sığınmacıların sınır dışı işlemleri hız kazandı! 400 sığınmacı İdlib'e gönderildi