Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Devlet özel sektörden elini çekmeli" dedi.

Ağır piyasa şartlarında ayakta kalmaya çalışan esnafın devlet desteği ile ticaret yapan işletmelerle mücadele edemeyeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Devlet desteği ile ticaret yapan bazı kurumlar adeta esnaflık yaparak haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Zaten zincir marketler ve AVM'lerin haksız rekabetiyle mücadele eden esnafımız bir de devlet desteği ile rekabet edecek durumda değil. Devletin imkanları ile ticaret yapan ve esnafa rakip olan faaliyetlerin önüne geçilmeli. Herkes kendi işini yapmalı" dedi.



Devlet desteği ile ticaret yapan işletmelerin serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ettiğini söyleyen Palandöken, "Kamu kurum ve kuruluşları yiyecek-içecek, giysi, ev eşyası gibi mamuller üretip dükkan açarak satış yapıyor. Neredeyse tüm kamu kurumlarının misafirhanesinde restoranlar, kuaförler, düğün salonları ve spor salonları var. Hatta çoğu kamu kuruluşunun çeşitli turistik bölgelerde büyük tesisleri var. Her şey dahil otel gibi faaliyet gösteren tesisler yüzünden turizm bölgesindeki esnafımız mağdur oluyor. Öte yandan hükümlü ve tutukluların meslek edindirme çalışmaları kapsamında ortaya koyduğu ürünleri halkla buluşturulmak adına onlarca mağaza açılıyor. Devlet desteği aldığı için daha uygun fiyata satılan ürünler yüzünden bakkal, kasap, konfeksiyoncu, zücaciyeci, ayakkabıcı esnafımız iş yapamaz hale geliyor. Hiç kimse devletin imkanları ile personel çalıştırıp şehrin göbeğinde mağaza açmamalı. Herkes kendi işini yapmalı" diye konuştu.



"Devlet eliyle oluşturulan haksız rekabet önlenmeli"



Esnaf ve sanatkarın haksız rekabet karşısında her geçen gün güç kaybettiğini ifade eden Palandöken, "Bir bakkalın en çok kazanç sağladığı mamul ekmektir. Bakkalın sattığı ekmeği yerel yönetimler üretip satarsa bakkal ne satacak? Madem ekmeği belediye üretiyor, bari satışını bakkal yapsın. Her mahallede ekmek satan belediye bayisi var. Bir başka örnek de tüm kamu kurumlarında vesikalık ve biometrik fotoğraf hizmetinin olması. Zaten dijitalleşme ile işleri daralan fotoğrafçı esnafı vesikalık ve biometrik fotoğraf çekerek ayakta duruyor. Bu hizmeti de kamu kurumları verince fotoğrafçı esnafı yok olmakla karşı karşıya kalıyor. Devlet eliyle yapılan haksız rekabet karşısında esnaf ve sanatkarımız günden güne güç kaybediyor. Vergi veren, işçi çalıştıran, kira ödeyen esnafımız devlet rekabetiyle başa çıkamıyor. Esnafın güç kaybetmesi, ekonominin de güç kaybetmesi demektir. Durumu zayıflayan esnaf, yanında işçi çalıştıramaz hale geliyor. Hem esnafın ayakta kalması hem de ekonominin güçlenmesi için serbest piyasa koşullarına aykırı olan haksız rekabet unsurları bir an önce önlenmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

