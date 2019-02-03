Palandöken: "Dizi Filmler Mobilya İhracatı ve Turizm İçin Nimet"

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Engin Akyürek'ten Şaşırtan 'Aşk' Açıklaması: Hayatı Yerle Bir Ediyor

Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti