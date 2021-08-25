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Palandöken: "Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı" - Son Dakika

Palandöken: "Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı"

25.08.2021 09:53

Palandöken: "Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı" "Acı günleri yaşamadan önce önlem almalıyız" "Konutların yüzde 42'si sigortasız" "Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı sigorta unutulmamalı" "Araç sigortası doğal afetleri karşılamıyor, kasko gerekli" "Felaket bittikten sonra...

Palandöken: "Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı"

"Acı günleri yaşamadan önce önlem almalıyız"

"Konutların yüzde 42'si sigortasız"

" Deprem, sel, yangın gibi afetlere karşı sigorta unutulmamalı"

"Araç sigortası doğal afetleri karşılamıyor, kasko gerekli"

"Felaket bittikten sonra üzülmek yerine öncesinde önlem şart"

ANKARA - Yangın ve sel bölgelerinde incelemelerde bulunan ve her türlü doğal afete karşı sigortalılık oranının artması için adımlar atılması gerektiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken,"Ülkemiz son birkaç yıldır maalesef deprem, sel, yangın, kuraklık, heyelan gibi birçok üzücü felaketler yaşadı ve acı tecrübeler edindi. Bunların tekrar olmayacağının garantisi yok fakat bir dizi önlem ve atılması gereken adım var. Öncelikle doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artırılmalı" dedi.

-"Doğal afetler tüm yaşam alanlarımıza etki ediyor"

Bina, araç, işyeri ve çiftliklerin doğal afetlere karşı kasko ve hasar sigortalarının yapılmasının önemine değinen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "DASK'ın verilerine göre ülke genelinde sigortalılık oranı yüzde 58'e ulaşmış fakat ülkemizin dört bir yanında birçok farklı doğal afetin meydana geldiği ve gelebileceği göz önünde bulundurulduğunda bu oran halen yeterli değil. 7,4 milyon konut halen sigortasız. Son 5 yılda ise ülkemizde 13 binin üzerinde orman yangını meydana geldi. Bu yaşanan doğal afetlerde yalnızca binalar ya da ormanlar değil aynı zamanda araçlar da hasar görüyor. Örneğin yalnızca Bartın'da en son yaşanan sel felaketinde 49 araç hasar gördü. Yani görüldüğü üzere hem araç, hem iş yeri hem bina, hem çiftlik ve tarımsal alanlarımız birçok doğal afetten zarar görüyor. DASK yangını, araç sigortası doğal afetleri karşılamıyor. Bunun için doğal afetlere karşı kasko veya tam paket sigorta yaptırılmalı. Binaların deprem sigortası, araçların kaskosu, çiftlik ve benzeri yerler ile iş yerlerinin tam paket sigortasını yaptırmak, öncelikli hedef olmalı" şeklinde belirtti.

-"Felaket geldikten sonra üzülmek yerine önceden önlem şart"

Doğal afetler yaşandıktan sonra üzülmek yerine yaşanmadan önce tüm süreçleri gözden geçirip hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Sigortalılık oranını artırmak için öncelikli olarak sigorta fiyatlarında indirim yapılmalı. Ormanlık alanlara yakın çiftlik veya evlerin riski de yüksek olması nedeniyle sigorta primleri de yüksek olduğu için sigortalılık oranı maalesef düşük. Araçlarda da aynı şekilde zorunlu trafik sigortasını bile yaptırmayan halen binlerce araç varken, kasko yaptırmayanların sayısı daha yüksek. Fiyatların düşürülmesi sigortalılık oranının artmasında en önemli kriter. Bununla birlikte bunun kadar önemli olan bir diğer adım da sigorta bilincinin tüm ülkeye yayılması. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan diye güzel bir sözümüz var. Her yaşanan felakette oturup üzülmek yerine önce önlemimizi almalıyız. Deprem çantası hazırlamak, binalarının risk analizini yaptırmak, riskli yerleri bina veya tarımsal alan için kullanmamak gibi kendi önlemlerini de almalı. Ancak yaşanan felaketlerden ders alarak yaşanılacak olanların önüne geçilebilir" diye konuştu.

Palandöken: Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı
Palandöken: Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı
Palandöken: Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı
Palandöken: Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı

Türkiye, Deprem, Yangın, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Doğal afetlere karşı sigortalılık oranı artmalı' - Son Dakika Ekonomi


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