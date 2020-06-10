Pandemi sürecinde işsizliğin azalması ve yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için düğünlerin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlaması yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararı olumlu karşıladıklarını ve 415 meslek adına teşekkür ettiklerini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kontrollü normalleşme sürecinde düğünlerin başlamasıyla sektörlere bağlı olarak yaklaşık 500 bin kişi işine geri dönecek. 150 milyar TL büyüklüğündeki düğün sektörü yaz sezonunda ekonominin hareketlenmesi için hayati önem taşıyor. Düğünlerin başlama takviminin belirlenmesi ile sektör kendini o tarihe en iyi şekilde hazırlayacaktır" dedi.



Düğün salonları başta olmak üzere mücbir sebeple kapalı olan iş yerlerinin normalleşme sürecinde 1 Temmuz 2020 tarihinde açılması ile 415 meslek dalında 2 milyonu aşkın esnafın rahat nefes alacağını anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Düğün salonları, gösteri merkezleri, tiyatro ve sinema salonları gibi Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak hizmet veren iş yerleri 3 aydır faaliyetlerine ara verdi. Bu sektörlerde çalışanlar alınan kararla evlerine ekmek götürecek. 415 meslek kolu için can suyu niteliğinde olan düğünlerin başlamasıyla organizasyoncudan fotoğrafçıya garsondan ses sanatçısına kadar yaklaşık 500 bin kişi istihdama geri dönerek istihdama katkı sağlanacak. Düğün sektöründe çalışan çok sayıda kişinin evine ekmek götürmesi sağlanırken düğün alışverişleri piyasaya can suyu olacak" diye konuştu.



Her yıl ortalama 600 bin çiftin dünya evine girdiğini hatırlatan Palandöken, "Düğün sektörü yaklaşık 150 milyar TL'lik büyüklüğe sahip. Her yıl ortalama 600 bin çiftin evlendiği göz önüne alınırsa düğünler ülke ekonomisi için çok önemli. Evlenmeyi bekleyen çiftlerin ve sektörde çalışan vatandaşların mağdur olmaması için düğünlerin başlama takviminin açıklanması hem esnafımızı hem de düğün yapacak gençleri rahatlattı. Çünkü bir düğünün en iyi şekilde yapılabilmesi için davetiyelerin basılması, misafirlere ulaştırılması ve organizasyonun tamamlanabilmesi için gençlerimiz ve işletmeler en az 1 aylık bir zamana ihtiyaçları var" şeklinde konuştu. - ANKARA